https://ria.ru/20231229/baburin-1918922520.html

ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Бабурина на выборах

ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Бабурина на выборах - РИА Новости, 29.12.2023

ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Бабурина на выборах

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей партии "Российский общенародный союз", которая выдвинула Сергея Бабурина... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:33

2023-12-29T11:33

2023-12-29T11:33

выборы президента россии — 2024

политика

россия

сергей бабурин

российский общенародный союз

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей партии "Российский общенародный союз", которая выдвинула Сергея Бабурина кандидатом на должность президента, следует из постановления ЦИК. Согласно данным из постановлений, ЦИК зарегистрировал 27 уполномоченных представителей политической партии, а также уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата Евгения Арсюкова и Наталию Иванову. Кроме того, Бабурину разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231228/pamfilova-1918690261.html

https://ria.ru/20231228/vybory-1918815098.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, сергей бабурин, российский общенародный союз