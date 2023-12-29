https://ria.ru/20231229/baburin-1918922520.html
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Бабурина на выборах
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Бабурина на выборах - РИА Новости, 29.12.2023
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Бабурина на выборах
Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей партии "Российский общенародный союз", которая выдвинула Сергея Бабурина... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:33
2023-12-29T11:33
2023-12-29T11:33
выборы президента россии — 2024
политика
россия
сергей бабурин
российский общенародный союз
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей партии "Российский общенародный союз", которая выдвинула Сергея Бабурина кандидатом на должность президента, следует из постановления ЦИК. Согласно данным из постановлений, ЦИК зарегистрировал 27 уполномоченных представителей политической партии, а также уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата Евгения Арсюкова и Наталию Иванову. Кроме того, Бабурину разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231228/pamfilova-1918690261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, сергей бабурин, российский общенародный союз
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Сергей Бабурин, Российский общенародный союз
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Бабурина на выборах
ЦИК зарегистрировал 27 уполномоченных представителей Бабурина на выборах
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей партии "Российский общенародный союз", которая выдвинула Сергея Бабурина кандидатом на должность президента, следует из постановления ЦИК.
Согласно данным из постановлений, ЦИК зарегистрировал 27 уполномоченных представителей политической партии, а также уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата Евгения Арсюкова и Наталию Иванову.
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Кроме того, Бабурину разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года.
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