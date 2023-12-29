https://ria.ru/20231229/avstriya-1918892872.html
Политика Австрии в отношении России испортилась, заявил постпред
Политика Австрии в отношении России испортилась, заявил постпред - РИА Новости, 29.12.2023
Политика Австрии в отношении России испортилась, заявил постпред
Политика властей Австрии в отношении России "заметно испортилась", местные власти пытаются создать трудности путем задержек в выдаче въездных виз, заявил в... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T08:39
2023-12-29T08:39
2023-12-29T08:39
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ВЕНА, 29 дек – РИА Новости. Политика властей Австрии в отношении России "заметно испортилась", местные власти пытаются создать трудности путем задержек в выдаче въездных виз, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Что касается австрийских властей, то их политика заметно испортилась. Они пытаются создавать трудности путем задержки въездных виз. А к нам, естественно, люди из Москвы едут на заседания различных органов ООН. Австрийцы в данном случае пошли по американскому пути", - сказал Ульянов. По словам российского дипломата, власти Австрии прежде "очень дорожили своей репутацией". "Сейчас они, видимо, дорожат в меньшей степени. Чести им это не делает", - с сожалением констатировал он. Говоря об отношении к России в целом, Ульянов сообщил, что австрийцы отличаются радушием и гостеприимством, а массовых антироссийских настроений в стране не наблюдается. Постпред РФ добавил, что эпизоды негативного отношения со стороны местных жителей если и случаются, то носят "единичный характер". Собеседник агентства отметил, что Вена, разместившая у себя множество международных организаций, издавна славилась духом консенсуса, от которого сегодня "мало что осталось". "Хотя страны, в том числе и многие западные, по этому поводу переживают. Все-таки жить дружно — это лучше, чем враждовать", - подчеркнул Ульянов.
https://ria.ru/20231227/lyubinskiy-1918382739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, австрия, вена, михаил ульянов (дипломат), оон
В мире, Россия, Австрия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), ООН
Политика Австрии в отношении России испортилась, заявил постпред
Постпред: в Австрии создаются препятствия в выдаче виз российским дипломатам
ВЕНА, 29 дек – РИА Новости. Политика властей Австрии в отношении России "заметно испортилась", местные власти пытаются создать трудности путем задержек в выдаче въездных виз, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Что касается австрийских властей, то их политика заметно испортилась. Они пытаются создавать трудности путем задержки въездных виз. А к нам, естественно, люди из Москвы
едут на заседания различных органов ООН
. Австрийцы в данном случае пошли по американскому пути", - сказал Ульянов.
Дмитрий Любинский: отношения России и Австрии не устраивают обе страны
По словам российского дипломата, власти Австрии прежде "очень дорожили своей репутацией". "Сейчас они, видимо, дорожат в меньшей степени. Чести им это не делает", - с сожалением констатировал он.
Говоря об отношении к России в целом, Ульянов сообщил, что австрийцы отличаются радушием и гостеприимством, а массовых антироссийских настроений в стране не наблюдается. Постпред РФ добавил, что эпизоды негативного отношения со стороны местных жителей если и случаются, то носят "единичный характер".
Собеседник агентства отметил, что Вена, разместившая у себя множество международных организаций, издавна славилась духом консенсуса, от которого сегодня "мало что осталось".
"Хотя страны, в том числе и многие западные, по этому поводу переживают. Все-таки жить дружно — это лучше, чем враждовать", - подчеркнул Ульянов.
Посол России заявил, что Австрия потеряла имидж объективного посредника