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ВС России отразили две атаки украинских войск в районе Вербового

ВС России отразили две атаки украинских войск в районе Вербового - РИА Новости, 29.12.2023

ВС России отразили две атаки украинских войск в районе Вербового

Российские военнослужащие за неделю отразили две атаки и нанесли поражение четырем украинским бригадам на запорожском направлении, потери противника составили... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:39

2023-12-29T13:39

2023-12-29T13:41

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю отразили две атаки и нанесли поражение четырем украинским бригадам на запорожском направлении, потери противника составили до 475 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону в ходе которой отразили две атаки противника в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 23 по 29 декабря.Отмечается, что они также нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад в районах Орехова, Малой Токмачки, Белогорья, Новоданиловки и Работино в Запорожской области."Потери противника составили до 475 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.

россия

запорожская область

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россия, запорожская область