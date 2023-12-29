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Залужный заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры на Украине - РИА Новости, 29.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/ataka-1918956526.html
Залужный заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры на Украине
Залужный заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры на Украине - РИА Новости, 29.12.2023
Залужный заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры на Украине
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в телеграм-канале об атаке на объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты Украины. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:43
2023-12-29T13:43
специальная военная операция на украине
валерий залужный
в мире
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в телеграм-канале об атаке на объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты Украины. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. "Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты", - говорится в сообщении Залужного. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231229/udary-1918954250.html
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валерий залужный, в мире, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Валерий Залужный, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
Залужный заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры на Украине

Залужный заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры по всей Украине

© AP Photo / Ukrainian Emergency ServiceМесто взрыва в Киеве
Место взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Ukrainian Emergency Service
Место взрыва в Киеве
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в телеграм-канале об атаке на объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты Украины.
Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях.
"Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты", - говорится в сообщении Залужного.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Вчера, 13:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВалерий ЗалужныйВ миреУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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