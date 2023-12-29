https://ria.ru/20231229/ataka-1918956526.html

Залужный заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры на Украине

Залужный заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры на Украине - РИА Новости, 29.12.2023

Залужный заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры на Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в телеграм-канале об атаке на объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты Украины. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:43

2023-12-29T13:43

2023-12-29T13:43

специальная военная операция на украине

валерий залужный

в мире

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в телеграм-канале об атаке на объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты Украины. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. "Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты", - говорится в сообщении Залужного. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231229/udary-1918954250.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

валерий залужный, в мире, украина, вооруженные силы рф