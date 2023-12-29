Залужный заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры на Украине
Залужный заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры по всей Украине
© AP Photo / Ukrainian Emergency ServiceМесто взрыва в Киеве
© AP Photo / Ukrainian Emergency Service
Место взрыва в Киеве
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в телеграм-канале об атаке на объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты Украины.
Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях.
"Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты", - говорится в сообщении Залужного.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.