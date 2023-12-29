https://ria.ru/20231229/ataka-1918914286.html

ВСУ атаковали территорию Белгородской области дронами-камикадзе

ВСУ атаковали территорию Белгородской области дронами-камикадзе - РИА Новости, 29.12.2023

ВСУ атаковали территорию Белгородской области дронами-камикадзе

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области пятью дронами-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T10:58

2023-12-29T10:58

2023-12-29T10:58

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:17:3192:1813_1920x0_80_0_0_024a4658dfdd0898f2cc5d479c7d0a6e.jpg

БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области пятью дронами-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В пятницу губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 28 декабря. За прошедшие сутки украинские военные выпустили по пяти приграничным муниципалитетам 64 снаряда, включая два взрывных устройства, сброшенных с дронов. Больше всего досталось Грайворонскому округу, где зафиксировано 32 прилета. По данным губернатора, мирный житель села Мокрая Орловка был ранен в результате атаки украинского дрона-камикадзе, также повреждения получили 7 частных домовладений, один автомобиль и инфраструктурный объект связи. "В Грайворонском городском округе село Мокрая Орловка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. Осколочные ранения получил мирный житель. Взрывное устройство было сброшено с дрона, когда мужчина находился на улице. У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей. Мужчина доставлен в больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что также поврежден жилой дом. Это же село также подверглось обстрелу, зафиксировано 8 прилетов. По окраинам сел Сподарюшино и Дроновка выпущено в сумме 20 минометных снарядов, в Дроновке пять домовладений и легковой автомобиль получили повреждения. По посёлку Горьковский, по данным главы области, выпущено 4 минометных снаряда. Также поселок был атакован с помощью дрона-камикадзе, поврежден инфраструктурный объект связи. По словам губернатора, в Белгородском районе дроном-камикадзе атакован МАПП "Нехотеевка". В Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка выпущено 23 минометных снаряда. Также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущен один минометный снаряд. Никто не пострадал. Осколками снаряда выбиты окна, посечены фасад и забор в частном жилом доме. В селе Терезовка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. По селу Белянка выпущен один минометный снаряд. В селе Середа противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, также в Середе с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас", - отметил Гладков. Глава региона уточнил, что в Краснояружском районе на окраине села Вязовое зафиксирован один прилет, на окраине поселка Прилесье – 4 прилета. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231228/dron-kamikadze-1918786247.html

https://ria.ru/20231228/obstrel-1918856814.html

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район