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Посол в Аргентине выступил против передачи Украине вертолетов Ми-171 - РИА Новости, 29.12.2023
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04:17 29.12.2023 (обновлено: 05:07 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/argentina-1918879101.html
Посол в Аргентине выступил против передачи Украине вертолетов Ми-171
Посол в Аргентине выступил против передачи Украине вертолетов Ми-171 - РИА Новости, 29.12.2023
Посол в Аргентине выступил против передачи Украине вертолетов Ми-171
Россия категорически против возможной передачи Аргентиной российских вертолетов Украине, информация о которой муссируется в ряде СМИ, сообщил посол в... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T04:17
2023-12-29T05:07
в мире
аргентина
украина
дмитрий феоктистов
владимир зеленский
брикс
ми-171
хавьер милей
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия категорически против возможной передачи Аргентиной российских вертолетов Украине, информация о которой муссируется в ряде СМИ, сообщил посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.Как отметил Феоктистов, власти Аргентины эту информацию официально не комментируют. Ранее вертолеты активно использовались в Арктике и аргентинцы, по словам дипломата, высоко ценили их качество и надежность. Сейчас Ми-171 находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта, уточнил дипломат."Но сути дела это не меняет: мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя", - подчеркнул Феоктистов.Возможная передача вертолетовРанее портал Noticias Urbanas со ссылкой на Военно-воздушные силы Аргентины сообщил, что Буэнос-Айрес планирует передать Киеву два российских вертолета Ми-171E, которым требуется ремонт.Аргентина получила эти вертолеты в гражданском исполнении в 2011 году. Предполагалось использовать их в арктических проектах. Позже аргентинские власти рассматривали возможность приобретения дополнительных машин.Два вертолета, которые предполагается передать Украине, сейчас не летают, поскольку нуждаются в ремонте.Смена приоритетов АргентиныДесятого декабря прошла инаугурация нового президента Аргентины Хавьера Милея. На церемонии побывал украинский президент Владимир Зеленский, вслед за этим у него состоялась двусторонняя встреча с новым главой государства.Заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква позднее заявил, что Милей согласился организовать саммит по Украине в 2024 году. Зеленский по его утверждению, возможность проведения мероприятия с Милеем.Милей неоднократно заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. По его словам, Буэнос-Айресу следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар США как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и ряд министерств, сократив госаппарат.
https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915366287.html
https://ria.ru/20231212/zameshatelstvo-1915253825.html
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в мире, аргентина, украина, дмитрий феоктистов, владимир зеленский, брикс, ми-171, хавьер милей
В мире, Аргентина, Украина, Дмитрий Феоктистов, Владимир Зеленский, БРИКС, Ми-171, Хавьер Милей
Посол в Аргентине выступил против передачи Украине вертолетов Ми-171

Посол Феоктистов заявил о недопустимости передачи Аргентиной вертолетов Киеву

© РИА Новости / Соловский АлександрВертолет ВВС Аргентины Ми-17
Вертолет ВВС Аргентины Ми-17 - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Соловский Александр
Вертолет ВВС Аргентины Ми-17. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия категорически против возможной передачи Аргентиной российских вертолетов Украине, информация о которой муссируется в ряде СМИ, сообщил посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
Как отметил Феоктистов, власти Аргентины эту информацию официально не комментируют. Ранее вертолеты активно использовались в Арктике и аргентинцы, по словам дипломата, высоко ценили их качество и надежность. Сейчас Ми-171 находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта, уточнил дипломат.
«
"Но сути дела это не меняет: мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя", - подчеркнул Феоктистов.

Возможная передача вертолетов

Ранее портал Noticias Urbanas со ссылкой на Военно-воздушные силы Аргентины сообщил, что Буэнос-Айрес планирует передать Киеву два российских вертолета Ми-171E, которым требуется ремонт.
Аргентина получила эти вертолеты в гражданском исполнении в 2011 году. Предполагалось использовать их в арктических проектах. Позже аргентинские власти рассматривали возможность приобретения дополнительных машин.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Университете обороны США - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
СМИ: Зеленский спровоцировал внутриполитический кризис в чужой стране
12 декабря, 17:42
Два вертолета, которые предполагается передать Украине, сейчас не летают, поскольку нуждаются в ремонте.

Смена приоритетов Аргентины

Десятого декабря прошла инаугурация нового президента Аргентины Хавьера Милея. На церемонии побывал украинский президент Владимир Зеленский, вслед за этим у него состоялась двусторонняя встреча с новым главой государства.
Заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква позднее заявил, что Милей согласился организовать саммит по Украине в 2024 году. Зеленский по его утверждению, возможность проведения мероприятия с Милеем.
Милей неоднократно заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. По его словам, Буэнос-Айресу следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар США как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и ряд министерств, сократив госаппарат.
Президент Украины Владимир Зеленский на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
"Сложно объяснить". Новый ход Зеленского вызвал замешательство в СМИ
12 декабря, 11:29
 
В миреАргентинаУкраинаДмитрий ФеоктистовВладимир ЗеленскийБРИКСМи-171Хавьер Милей
 
 
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