Посол в Аргентине выступил против передачи Украине вертолетов Ми-171
Посол Феоктистов заявил о недопустимости передачи Аргентиной вертолетов Киеву
Вертолет ВВС Аргентины Ми-17. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия категорически против возможной передачи Аргентиной российских вертолетов Украине, информация о которой муссируется в ряде СМИ, сообщил посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
Как отметил Феоктистов, власти Аргентины эту информацию официально не комментируют. Ранее вертолеты активно использовались в Арктике и аргентинцы, по словам дипломата, высоко ценили их качество и надежность. Сейчас Ми-171 находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта, уточнил дипломат.
«
"Но сути дела это не меняет: мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя", - подчеркнул Феоктистов.
Возможная передача вертолетов
Ранее портал Noticias Urbanas со ссылкой на Военно-воздушные силы Аргентины сообщил, что Буэнос-Айрес планирует передать Киеву два российских вертолета Ми-171E, которым требуется ремонт.
Аргентина получила эти вертолеты в гражданском исполнении в 2011 году. Предполагалось использовать их в арктических проектах. Позже аргентинские власти рассматривали возможность приобретения дополнительных машин.
Два вертолета, которые предполагается передать Украине, сейчас не летают, поскольку нуждаются в ремонте.
Смена приоритетов Аргентины
Десятого декабря прошла инаугурация нового президента Аргентины Хавьера Милея. На церемонии побывал украинский президент Владимир Зеленский, вслед за этим у него состоялась двусторонняя встреча с новым главой государства.
Заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква позднее заявил, что Милей согласился организовать саммит по Украине в 2024 году. Зеленский по его утверждению, возможность проведения мероприятия с Милеем.
Милей неоднократно заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. По его словам, Буэнос-Айресу следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар США как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и ряд министерств, сократив госаппарат.