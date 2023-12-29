https://ria.ru/20231229/argentina-1918879101.html

Посол в Аргентине выступил против передачи Украине вертолетов Ми-171

Посол в Аргентине выступил против передачи Украине вертолетов Ми-171 - РИА Новости, 29.12.2023

Посол в Аргентине выступил против передачи Украине вертолетов Ми-171

Россия категорически против возможной передачи Аргентиной российских вертолетов Украине, информация о которой муссируется в ряде СМИ, сообщил посол в... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T04:17

2023-12-29T04:17

2023-12-29T05:07

в мире

аргентина

украина

дмитрий феоктистов

владимир зеленский

брикс

ми-171

хавьер милей

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия категорически против возможной передачи Аргентиной российских вертолетов Украине, информация о которой муссируется в ряде СМИ, сообщил посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.Как отметил Феоктистов, власти Аргентины эту информацию официально не комментируют. Ранее вертолеты активно использовались в Арктике и аргентинцы, по словам дипломата, высоко ценили их качество и надежность. Сейчас Ми-171 находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта, уточнил дипломат."Но сути дела это не меняет: мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя", - подчеркнул Феоктистов.Возможная передача вертолетовРанее портал Noticias Urbanas со ссылкой на Военно-воздушные силы Аргентины сообщил, что Буэнос-Айрес планирует передать Киеву два российских вертолета Ми-171E, которым требуется ремонт.Аргентина получила эти вертолеты в гражданском исполнении в 2011 году. Предполагалось использовать их в арктических проектах. Позже аргентинские власти рассматривали возможность приобретения дополнительных машин.Два вертолета, которые предполагается передать Украине, сейчас не летают, поскольку нуждаются в ремонте.Смена приоритетов АргентиныДесятого декабря прошла инаугурация нового президента Аргентины Хавьера Милея. На церемонии побывал украинский президент Владимир Зеленский, вслед за этим у него состоялась двусторонняя встреча с новым главой государства.Заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква позднее заявил, что Милей согласился организовать саммит по Украине в 2024 году. Зеленский по его утверждению, возможность проведения мероприятия с Милеем.Милей неоднократно заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. По его словам, Буэнос-Айресу следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар США как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и ряд министерств, сократив госаппарат.

https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915366287.html

https://ria.ru/20231212/zameshatelstvo-1915253825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, аргентина, украина, дмитрий феоктистов, владимир зеленский, брикс, ми-171, хавьер милей