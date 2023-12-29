https://ria.ru/20231229/alkogol-1918877540.html

Мурашко рассказал, кому нужно отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь

Мурашко рассказал, кому нужно отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь - РИА Новости, 29.12.2023

Мурашко рассказал, кому нужно отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь

Алкоголь в новогоднюю ночь может быть допустим только в минимальном количестве, а если у человека проблемы со здоровьем, в том числе с нарушением ритма сердца,... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T03:34

2023-12-29T03:34

2023-12-29T05:51

россия

общество

михаил мурашко

новый год

новый год — 2023

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Алкоголь в новогоднюю ночь может быть допустим только в минимальном количестве, а если у человека проблемы со здоровьем, в том числе с нарушением ритма сердца, заболевания печени и поджелудочной железы, то от него вообще лучше отказаться, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Алкоголь — в минимальных количествах. А если есть проблемы со здоровьем, то вообще лучше отказаться от него, не провоцировать, особенно людям с нарушением ритма сердца, с заболеваниями печени, поджелудочной железы", - сказал Мурашко. Он отметил, что в новогоднюю ночь также не нужно переедать, а все новогодние праздники провести активно и обязательно в хорошем настроении.

https://ria.ru/20231222/shampanskoe-1917372840.html

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россия, общество, михаил мурашко, новый год