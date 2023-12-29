Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал, кому нужно отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь - РИА Новости, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодние украшения на елке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Новый год — 2023
 
03:34 29.12.2023 (обновлено: 05:51 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/alkogol-1918877540.html
Мурашко рассказал, кому нужно отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь
Мурашко рассказал, кому нужно отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь - РИА Новости, 29.12.2023
Мурашко рассказал, кому нужно отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь
Алкоголь в новогоднюю ночь может быть допустим только в минимальном количестве, а если у человека проблемы со здоровьем, в том числе с нарушением ритма сердца,... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T03:34
2023-12-29T05:51
россия
общество
михаил мурашко
новый год
новый год — 2023
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915624063_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f4ceda7b5cbb41ba62a84a7e624f25e6.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Алкоголь в новогоднюю ночь может быть допустим только в минимальном количестве, а если у человека проблемы со здоровьем, в том числе с нарушением ритма сердца, заболевания печени и поджелудочной железы, то от него вообще лучше отказаться, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Алкоголь — в минимальных количествах. А если есть проблемы со здоровьем, то вообще лучше отказаться от него, не провоцировать, особенно людям с нарушением ритма сердца, с заболеваниями печени, поджелудочной железы", - сказал Мурашко. Он отметил, что в новогоднюю ночь также не нужно переедать, а все новогодние праздники провести активно и обязательно в хорошем настроении.
https://ria.ru/20231222/shampanskoe-1917372840.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915624063_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfbbb42c059bf05905a070456c88d85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, михаил мурашко, новый год
Россия, Общество, Михаил Мурашко, Новый год, Новый год — 2023
Мурашко рассказал, кому нужно отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь

Мурашко: людям с рядом болезней следует в новогоднюю ночь отказаться от алкоголя

© iStock.com / petrenkodНовогодний стол
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© iStock.com / petrenkod
Новогодний стол. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Алкоголь в новогоднюю ночь может быть допустим только в минимальном количестве, а если у человека проблемы со здоровьем, в том числе с нарушением ритма сердца, заболевания печени и поджелудочной железы, то от него вообще лучше отказаться, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Алкоголь — в минимальных количествах. А если есть проблемы со здоровьем, то вообще лучше отказаться от него, не провоцировать, особенно людям с нарушением ритма сердца, с заболеваниями печени, поджелудочной железы", - сказал Мурашко.
Друзья встречают Новый год
Врач объяснила, чем лучше заменить шампанское на Новый год
22 декабря, 03:43
Он отметил, что в новогоднюю ночь также не нужно переедать, а все новогодние праздники провести активно и обязательно в хорошем настроении.
 
Новый год — 2023РоссияОбществоМихаил МурашкоНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала