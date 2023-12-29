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Мурашко рассказал, кому нужно отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь
Мурашко рассказал, кому нужно отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь - РИА Новости, 29.12.2023
Мурашко рассказал, кому нужно отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь
Алкоголь в новогоднюю ночь может быть допустим только в минимальном количестве, а если у человека проблемы со здоровьем, в том числе с нарушением ритма сердца,... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T03:34
2023-12-29T03:34
2023-12-29T05:51
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Алкоголь в новогоднюю ночь может быть допустим только в минимальном количестве, а если у человека проблемы со здоровьем, в том числе с нарушением ритма сердца, заболевания печени и поджелудочной железы, то от него вообще лучше отказаться, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Алкоголь — в минимальных количествах. А если есть проблемы со здоровьем, то вообще лучше отказаться от него, не провоцировать, особенно людям с нарушением ритма сердца, с заболеваниями печени, поджелудочной железы", - сказал Мурашко. Он отметил, что в новогоднюю ночь также не нужно переедать, а все новогодние праздники провести активно и обязательно в хорошем настроении.
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россия, общество, михаил мурашко, новый год
Россия, Общество, Михаил Мурашко, Новый год, Новый год — 2023
Мурашко рассказал, кому нужно отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь
Мурашко: людям с рядом болезней следует в новогоднюю ночь отказаться от алкоголя
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Алкоголь в новогоднюю ночь может быть допустим только в минимальном количестве, а если у человека проблемы со здоровьем, в том числе с нарушением ритма сердца, заболевания печени и поджелудочной железы, то от него вообще лучше отказаться, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Алкоголь — в минимальных количествах. А если есть проблемы со здоровьем, то вообще лучше отказаться от него, не провоцировать, особенно людям с нарушением ритма сердца, с заболеваниями печени, поджелудочной железы", - сказал Мурашко.
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Он отметил, что в новогоднюю ночь также не нужно переедать, а все новогодние праздники провести активно и обязательно в хорошем настроении.