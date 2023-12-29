https://ria.ru/20231229/aktivisty-1918971502.html

Манхэттен заполонили тысячи пропалестинских активистов

Манхэттен заполонили тысячи пропалестинских активистов - РИА Новости, 29.12.2023

Манхэттен заполонили тысячи пропалестинских активистов

Две группы пропалестинских активистов заполонили улицы Манхэттена в Нью-Йорке в четверг, сообщает издание New York Post. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T14:13

2023-12-29T14:13

2023-12-29T14:13

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Две группы пропалестинских активистов заполонили улицы Манхэттена в Нью-Йорке в четверг, сообщает издание New York Post. В США после нового витка палестино-израильского конфликта проходят масштабные акции протеста, подавляющее большинство - в поддержку Палестины и прекращения огня в секторе Газа. Ранее издание сообщало, что сотни пропалестинских активистов заполнили улицы вокруг Рокфеллеровского центра на Манхэттене в Рождество. По данным New York Post, в Нью-Йорке в четверг одновременно прошли две демонстрации. Около тысячи людей прошлись маршем по улицам Нижнего Манхэттена, скандируя лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной" и перекрыли главный вход в торговый центр Oculus Center. Полицейские, по данным издания, перенаправляли посетителей к другим выходам, расположенным дальше от места проведения акции. Участники марша также остановились у штаб-квартиры банка BNY Mellon и прокричали "позор", поскольку тот якобы "финансирует геноцид". Акция, по информации газеты, завершилась молитвой на площади Фоли. Издание со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что задержаний в ходе акции не было. Кроме того, одновременно с этим около 1500 пропалестинских активистов еврейского происхождения, одетых во все черное, прошли похоронной процессией под барабанный бой, после чего возложили на площади Таймс-сквер свертки в виде погибших израильских и палестинских детей. Так участники акции выразили призыв к прекращению огня и оказания военной помощи США Израилю, отмечает газета. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231229/palestina-1918919688.html

https://ria.ru/20231227/palestina-1918355898.html

https://ria.ru/20231229/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231228/miting-1918798584.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году