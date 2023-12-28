https://ria.ru/20231228/zemletryasenie-1918728823.html

В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,5

В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,5 - РИА Новости, 28.12.2023

В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в районе Курильских островов, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:46

2023-12-28T12:46

2023-12-28T13:05

курильские острова

курильск

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в районе Курильских островов, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировали в 9:15 по времени UTC (12:15 мск). Эпицентр располагался в 107 километрах к юго-востоку от российского города Курильска. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20231225/zemletryasenie-1917837520.html

курильские острова

курильск

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курильские острова, курильск