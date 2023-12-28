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В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,5 - РИА Новости, 28.12.2023
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12:46 28.12.2023 (обновлено: 13:05 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/zemletryasenie-1918728823.html
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,5
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,5 - РИА Новости, 28.12.2023
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в районе Курильских островов, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:46
2023-12-28T13:05
курильские острова
курильск
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в районе Курильских островов, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировали в 9:15 по времени UTC (12:15 мск). Эпицентр располагался в 107 километрах к юго-востоку от российского города Курильска. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20231225/zemletryasenie-1917837520.html
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курильские острова, курильск
Курильские острова, Курильск
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,5

EMSC: в районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,5

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в районе Курильских островов, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировали в 9:15 по времени UTC (12:15 мск). Эпицентр располагался в 107 километрах к юго-востоку от российского города Курильска. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,5
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Курильские островаКурильск
 
 
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