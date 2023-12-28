https://ria.ru/20231228/zemletryasenie-1918728823.html
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,5
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,5 - РИА Новости, 28.12.2023
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в районе Курильских островов, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:46
2023-12-28T12:46
2023-12-28T13:05
курильские острова
курильск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в районе Курильских островов, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировали в 9:15 по времени UTC (12:15 мск). Эпицентр располагался в 107 километрах к юго-востоку от российского города Курильска. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20231225/zemletryasenie-1917837520.html
курильские острова
курильск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курильские острова, курильск
Курильские острова, Курильск
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,5
EMSC: в районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,5