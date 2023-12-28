https://ria.ru/20231228/zakon-1918862424.html

На Украине вступил в силу закон, позволяющий военным определять наследников

На Украине вступил в силу закон, позволяющий военным определять наследников - РИА Новости, 28.12.2023

На Украине вступил в силу закон, позволяющий военным определять наследников

Закон о расширении перечня лиц, имеющих право на получение единовременного пособия членам семьи погибшего военнослужащего, который при жизни сам определяет... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T23:00

2023-12-28T23:00

2023-12-28T23:00

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Закон о расширении перечня лиц, имеющих право на получение единовременного пособия членам семьи погибшего военнослужащего, который при жизни сам определяет наследников, вступил в силу на Украине, сообщает украинское издание "Лига". "Зеленский подписал закон о расширении перечня лиц, имеющих право на получение единовременного пособия членам семьи погибшего военнослужащего. Закон принят с целью установления равных и справедливых социально-правовых гарантий для всех членов семей погибших или умерших защитников государственного суверенитета, защитников жизни и действующего правопорядка в Украине", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Законом, как отмечает издание, устанавливается право составить личное распоряжение на случай своей гибели о выплате единовременного пособия следующим категориям граждан: лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты; военнослужащим, военнообязанным или резервистам; работникам объектов критической инфраструктуры; госслужащим; должностным лицам местного самоуправления; полицейским. После приведения нормативно-правовых актов кабмина в соответствие с этим законом указанные категории граждан смогут определяться, кому и в каких процентах будет выплачиваться единовременная денежная помощь в случае их смерти. Отмечается, что в случае отсутствия личного распоряжения, на наследство имеют право дети, в частности усыновленные, зачатые при жизни погибшего и рожденные после его смерти; дети, в отношении которых погибший при его жизни лишен родительских прав; один из супругов; родители или усыновители погибшего; внуки.

https://ria.ru/20231228/muzhchina-1918826658.html

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украина, ситуация в днр и лнр