https://ria.ru/20231228/zaes-1918611121.html
Постпред Ульянов оценил риски для безопасности ЗАЭС
Постпред Ульянов оценил риски для безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 28.12.2023
Постпред Ульянов оценил риски для безопасности ЗАЭС
Украинские вооруженные формирования регулярно направляют беспилотники в сторону Запорожской АЭС и угрожают Энергодару, риски для атомной станции сохраняются,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T07:38
2023-12-28T07:38
2023-12-28T07:49
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энергодар
вена
в мире
михаил ульянов (дипломат)
запорожская аэс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ВЕНА, 28 дек – РИА Новости. Украинские вооруженные формирования регулярно направляют беспилотники в сторону Запорожской АЭС и угрожают Энергодару, риски для атомной станции сохраняются, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Украинцы регулярно направляют в сторону станции свои беспилотники, в том числе беспилотники-камикадзе, примерно по 20 штук в день. Наши вооруженные силы, Росгвардия, с помощью различных средств электронных, в том числе, сажают или отгоняют эти беспилотники, но в окрестностях время от времени эти устройства летательные осуществляют взрывы", - сказал Ульянов.Также, по его словам, имеют место нападения на город Энергодар, где живут сотрудники станции и их семьи. Однако по территории внутри периметра станции ударов с 20 ноября 2022 года не было, добавил постпред. "Риски всегда есть, и мы хорошо помним, что в июле, августе, сентябре, октябре и ноябре 2022 года украинские вооруженные силы регулярно обстреливали станцию. Но в какой-то момент кто-то им, наверное, все-таки подсказал или они сами пришли к выводу, что это очень опасно", - сказал дипломат.
https://ria.ru/20231222/zaes-1917371468.html
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россия, энергодар, вена, в мире, михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Энергодар, Вена, В мире, Михаил Ульянов (дипломат), Запорожская АЭС, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Постпред Ульянов оценил риски для безопасности ЗАЭС
Постпред Ульянов: риски для ЗАЭС сохраняются из-за атак беспилотников ВСУ
ВЕНА, 28 дек – РИА Новости. Украинские вооруженные формирования регулярно направляют беспилотники в сторону Запорожской АЭС и угрожают Энергодару, риски для атомной станции сохраняются, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Украинцы регулярно направляют в сторону станции свои беспилотники, в том числе беспилотники-камикадзе, примерно по 20 штук в день. Наши вооруженные силы, Росгвардия, с помощью различных средств электронных, в том числе, сажают или отгоняют эти беспилотники, но в окрестностях время от времени эти устройства летательные осуществляют взрывы", - сказал Ульянов.
Также, по его словам, имеют место нападения на город Энергодар
, где живут сотрудники станции и их семьи. Однако по территории внутри периметра станции ударов с 20 ноября 2022 года не было, добавил постпред.
"Риски всегда есть, и мы хорошо помним, что в июле, августе, сентябре, октябре и ноябре 2022 года украинские вооруженные силы регулярно обстреливали станцию. Но в какой-то момент кто-то им, наверное, все-таки подсказал или они сами пришли к выводу, что это очень опасно", - сказал дипломат.
Балицкий рассказал, когда можно будет запустить ЗАЭС