https://ria.ru/20231228/yantar-1918848329.html

Жителя Калининградской области будут судить за контрабанду янтаря

Жителя Калининградской области будут судить за контрабанду янтаря - РИА Новости, 28.12.2023

Жителя Калининградской области будут судить за контрабанду янтаря

Житель Советска Калининградской области предстанет перед судом по обвинению в контрабанде янтаря в составе организованной группы, которая перевезла в Литву... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T20:29

2023-12-28T20:29

2023-12-28T20:29

происшествия

литва

советск

калининградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 28 дек — РИА Новости. Житель Советска Калининградской области предстанет перед судом по обвинению в контрабанде янтаря в составе организованной группы, которая перевезла в Литву около 190 килограммов янтаря, а хотела - почти втрое больше, сообщает региональное управление СК РФ. Ведомство в октябре 2022 года сообщало о задержании 9 контрабандистов, пытавшихся переправить в Литву полтонны янтаря, включая руководителей организованной группы. По версии следствия, они добыли янтарь в Светлогорске, после чего перевезли его в Советск, расположенный рядом с границей. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Советска, обвиняемого в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой)... уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении. По версии следствия, организованная группа, куда вошли фигурант и еще 10 россиян, а также некие лица, проживающие в Литве, с апреля по октябрь 2022 года отправляла янтарь из Калининграда на приграничные территории и в дальнейшем - в Литву. Им удалось незаконно перевезти 189,7 кг янтаря стоимостью более 25 миллионов рублей. При попытке переместить через границу еще 334 килограмма янтаря их взяли силовики. Обвиняемый вину признал в полном объеме, заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Расследование уголовных дел в отношении других участников организованной группы продолжается.

https://ria.ru/20231220/les-1917076972.html

литва

советск

калининградская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, литва, советск, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)