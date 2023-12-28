Жителя Калининградской области будут судить за контрабанду янтаря
Первого члена банды контрабандистов янтаря ждет суд в Калининградской области
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 28 дек — РИА Новости. Житель Советска Калининградской области предстанет перед судом по обвинению в контрабанде янтаря в составе организованной группы, которая перевезла в Литву около 190 килограммов янтаря, а хотела - почти втрое больше, сообщает региональное управление СК РФ.
Ведомство в октябре 2022 года сообщало о задержании 9 контрабандистов, пытавшихся переправить в Литву полтонны янтаря, включая руководителей организованной группы. По версии следствия, они добыли янтарь в Светлогорске, после чего перевезли его в Советск, расположенный рядом с границей.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Советска, обвиняемого в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой)... уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.
По версии следствия, организованная группа, куда вошли фигурант и еще 10 россиян, а также некие лица, проживающие в Литве, с апреля по октябрь 2022 года отправляла янтарь из Калининграда на приграничные территории и в дальнейшем - в Литву. Им удалось незаконно перевезти 189,7 кг янтаря стоимостью более 25 миллионов рублей. При попытке переместить через границу еще 334 килограмма янтаря их взяли силовики.
Обвиняемый вину признал в полном объеме, заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Расследование уголовных дел в отношении других участников организованной группы продолжается.