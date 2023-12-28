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Жителя Калининградской области будут судить за контрабанду янтаря - РИА Новости, 28.12.2023
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20:29 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/yantar-1918848329.html
Жителя Калининградской области будут судить за контрабанду янтаря
Жителя Калининградской области будут судить за контрабанду янтаря - РИА Новости, 28.12.2023
Жителя Калининградской области будут судить за контрабанду янтаря
Житель Советска Калининградской области предстанет перед судом по обвинению в контрабанде янтаря в составе организованной группы, которая перевезла в Литву... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T20:29
2023-12-28T20:29
происшествия
литва
советск
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 28 дек — РИА Новости. Житель Советска Калининградской области предстанет перед судом по обвинению в контрабанде янтаря в составе организованной группы, которая перевезла в Литву около 190 килограммов янтаря, а хотела - почти втрое больше, сообщает региональное управление СК РФ. Ведомство в октябре 2022 года сообщало о задержании 9 контрабандистов, пытавшихся переправить в Литву полтонны янтаря, включая руководителей организованной группы. По версии следствия, они добыли янтарь в Светлогорске, после чего перевезли его в Советск, расположенный рядом с границей. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Советска, обвиняемого в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой)... уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении. По версии следствия, организованная группа, куда вошли фигурант и еще 10 россиян, а также некие лица, проживающие в Литве, с апреля по октябрь 2022 года отправляла янтарь из Калининграда на приграничные территории и в дальнейшем - в Литву. Им удалось незаконно перевезти 189,7 кг янтаря стоимостью более 25 миллионов рублей. При попытке переместить через границу еще 334 килограмма янтаря их взяли силовики. Обвиняемый вину признал в полном объеме, заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Расследование уголовных дел в отношении других участников организованной группы продолжается.
https://ria.ru/20231220/les-1917076972.html
литва
советск
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60
происшествия, литва, советск, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Литва, Советск, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Калининградской области будут судить за контрабанду янтаря

Первого члена банды контрабандистов янтаря ждет суд в Калининградской области

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 28 дек — РИА Новости. Житель Советска Калининградской области предстанет перед судом по обвинению в контрабанде янтаря в составе организованной группы, которая перевезла в Литву около 190 килограммов янтаря, а хотела - почти втрое больше, сообщает региональное управление СК РФ.
Ведомство в октябре 2022 года сообщало о задержании 9 контрабандистов, пытавшихся переправить в Литву полтонны янтаря, включая руководителей организованной группы. По версии следствия, они добыли янтарь в Светлогорске, после чего перевезли его в Советск, расположенный рядом с границей.
«
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Советска, обвиняемого в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой)... уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.
По версии следствия, организованная группа, куда вошли фигурант и еще 10 россиян, а также некие лица, проживающие в Литве, с апреля по октябрь 2022 года отправляла янтарь из Калининграда на приграничные территории и в дальнейшем - в Литву. Им удалось незаконно перевезти 189,7 кг янтаря стоимостью более 25 миллионов рублей. При попытке переместить через границу еще 334 килограмма янтаря их взяли силовики.
Обвиняемый вину признал в полном объеме, заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Расследование уголовных дел в отношении других участников организованной группы продолжается.
Лес - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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ПроисшествияЛитваСоветскКалининградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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