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На сайте Wildberries может появиться новая функция - РИА Новости, 28.12.2023
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10:59 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/wildberries-1918662870.html
На сайте Wildberries может появиться новая функция
На сайте Wildberries может появиться новая функция - РИА Новости, 28.12.2023
На сайте Wildberries может появиться новая функция
Wildberries для защиты от случайных покупок тестирует кнопку отмены заказа, позволяющую отказаться от доставки в первый час после оформления или до момента,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:59
2023-12-28T10:59
wildberries
общество
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Wildberries для защиты от случайных покупок тестирует кнопку отмены заказа, позволяющую отказаться от доставки в первый час после оформления или до момента, пока продавец не начал сборку, рассказали РИА Новости в компании. "Wildberries тестирует систему защиты от случайных заказов. Клиенты Wildberries смогут отменить покупку сразу после заказа - это поможет, если покупатель сделал заказ случайно, выбрал не тот адрес или большее количество позиций, чем собирался. Опция запустится в январе. На первом этапе она будет доступна клиентам, которые покупают товары по постоплате - таких у Wildberries больше 80%. В дальнейшем возможность отмены заказа по кнопке станет доступна для всех покупателей", - заявили там. При этом отменить доставку можно будет в первый час после заказа или до момента, пока продавец не начал сборку, - в зависимости от того, что наступит раньше. Как уточнили РИА Новости в компании, запуск системы запланирован на середину января. В мобильном приложении появится соответствующая кнопка - в разделе "Доставки" возле карточки товара. Кроме того, в компании отметили, что сначала эта опция будет доступна не для всех товаров - в тестировании участвуют только продавцы, которые хранят продукцию на собственных складах. По словам компании, через некоторое время функция заработает для любых товаров. Там также напомнили, что если доставку товара нельзя отменить с помощью кнопки, то от него по-прежнему можно отказаться при получении в пункте выдачи или вернуть в соответствии с правилами площадки. Покупатели, которые делают покупки по предоплате, тоже могут отменить их с помощью обращения на специальную электронную почту компании. В будущем у них также появится возможность отмены с помощью кнопки в приложении. В свою очередь новая функция будет полезна и продавцам, поскольку они смогут сократить затраты на логистику и быстрее продать товары, отметили в компании. Ранее в октябре маркетплейс в рамках защиты от случайных заказов добавил опцию дополнительного подтверждения покупок по биометрии. Покупатели могут выбрать один из способов аутентификации - с помощью технологий Touch ID и Face ID (и их аналогов на Android) или пин-кода.
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wildberries, общество, россия
Wildberries, Общество, Россия
На сайте Wildberries может появиться новая функция

Wildberries тестирует кнопку отмены заказа для защиты от случайных покупок

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПункт выдачи заказов Wildberries
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пункт выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Wildberries для защиты от случайных покупок тестирует кнопку отмены заказа, позволяющую отказаться от доставки в первый час после оформления или до момента, пока продавец не начал сборку, рассказали РИА Новости в компании.
"Wildberries тестирует систему защиты от случайных заказов. Клиенты Wildberries смогут отменить покупку сразу после заказа - это поможет, если покупатель сделал заказ случайно, выбрал не тот адрес или большее количество позиций, чем собирался. Опция запустится в январе. На первом этапе она будет доступна клиентам, которые покупают товары по постоплате - таких у Wildberries больше 80%. В дальнейшем возможность отмены заказа по кнопке станет доступна для всех покупателей", - заявили там.
При этом отменить доставку можно будет в первый час после заказа или до момента, пока продавец не начал сборку, - в зависимости от того, что наступит раньше. Как уточнили РИА Новости в компании, запуск системы запланирован на середину января. В мобильном приложении появится соответствующая кнопка - в разделе "Доставки" возле карточки товара.
Кроме того, в компании отметили, что сначала эта опция будет доступна не для всех товаров - в тестировании участвуют только продавцы, которые хранят продукцию на собственных складах. По словам компании, через некоторое время функция заработает для любых товаров. Там также напомнили, что если доставку товара нельзя отменить с помощью кнопки, то от него по-прежнему можно отказаться при получении в пункте выдачи или вернуть в соответствии с правилами площадки.
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Покупатели, которые делают покупки по предоплате, тоже могут отменить их с помощью обращения на специальную электронную почту компании. В будущем у них также появится возможность отмены с помощью кнопки в приложении. В свою очередь новая функция будет полезна и продавцам, поскольку они смогут сократить затраты на логистику и быстрее продать товары, отметили в компании.
Ранее в октябре маркетплейс в рамках защиты от случайных заказов добавил опцию дополнительного подтверждения покупок по биометрии. Покупатели могут выбрать один из способов аутентификации - с помощью технологий Touch ID и Face ID (и их аналогов на Android) или пин-кода.
 
WildberriesОбществоРоссия
 
 
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