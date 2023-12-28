https://ria.ru/20231228/vzryvy-1918864131.html

В окрестностях Дамаска прогремели взрывы, сообщили СМИ

В окрестностях Дамаска прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.12.2023

В окрестностях Дамаска прогремели взрывы, сообщили СМИ

Средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, передает сирийское госагентство SANA. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T23:28

2023-12-28T23:28

2023-12-28T23:48

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, передает сирийское госагентство SANA."Средства нашей противовоздушной обороны отражают вражеские цели в окрестностях Дамаска", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что в окрестностях сирийской столицы слышны взрывы.

https://ria.ru/20231226/obstrel-1918336473.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дамаск (город), сирия