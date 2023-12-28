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В окрестностях Дамаска прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.12.2023
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Война в Сирии
 
23:28 28.12.2023 (обновлено: 23:48 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/vzryvy-1918864131.html
В окрестностях Дамаска прогремели взрывы, сообщили СМИ
В окрестностях Дамаска прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.12.2023
В окрестностях Дамаска прогремели взрывы, сообщили СМИ
Средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, передает сирийское госагентство SANA. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T23:28
2023-12-28T23:48
война в сирии
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дамаск (город)
сирия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, передает сирийское госагентство SANA."Средства нашей противовоздушной обороны отражают вражеские цели в окрестностях Дамаска", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что в окрестностях сирийской столицы слышны взрывы.
https://ria.ru/20231226/obstrel-1918336473.html
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в мире, дамаск (город), сирия
Война в Сирии, В мире, Дамаск (город), Сирия
В окрестностях Дамаска прогремели взрывы, сообщили СМИ

SANA: в окрестностях Дамаска прогремели взрывы, ПВО Сирии отражают атаку

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, передает сирийское госагентство SANA.
«
"Средства нашей противовоздушной обороны отражают вражеские цели в окрестностях Дамаска", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что в окрестностях сирийской столицы слышны взрывы.
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