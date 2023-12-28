https://ria.ru/20231228/vzryvy-1918864131.html
В окрестностях Дамаска прогремели взрывы, сообщили СМИ
В окрестностях Дамаска прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.12.2023
В окрестностях Дамаска прогремели взрывы, сообщили СМИ
Средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, передает сирийское госагентство SANA. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T23:28
2023-12-28T23:28
2023-12-28T23:48
война в сирии
в мире
дамаск (город)
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938390_0:120:3428:2048_1920x0_80_0_0_958bdd2e9c44fb2658a68807e78c4370.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, передает сирийское госагентство SANA."Средства нашей противовоздушной обороны отражают вражеские цели в окрестностях Дамаска", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что в окрестностях сирийской столицы слышны взрывы.
https://ria.ru/20231226/obstrel-1918336473.html
дамаск (город)
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938390_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_b9b09afd3226f7cbec339934529c7811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дамаск (город), сирия
Война в Сирии, В мире, Дамаск (город), Сирия
В окрестностях Дамаска прогремели взрывы, сообщили СМИ
SANA: в окрестностях Дамаска прогремели взрывы, ПВО Сирии отражают атаку