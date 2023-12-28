https://ria.ru/20231228/vzryv-1918677814.html
Умер один из четырех пострадавших при взрыве газа в поселке под Казанью
Умер один из четырех пострадавших при взрыве газа в поселке под Казанью - РИА Новости, 28.12.2023
Умер один из четырех пострадавших при взрыве газа в поселке под Казанью
Один из пострадавших при взрыве бытового газа в поселке Осиново под Казанью скончался в больнице, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:21
2023-12-28T11:21
2023-12-28T11:21
происшествия
казань
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917144037_0:203:1280:923_1920x0_80_0_0_d871d58326c8f92db075ea958825b257.jpg
УФА, 28 дек – РИА Новости. Один из пострадавших при взрыве бытового газа в поселке Осиново под Казанью скончался в больнице, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана. Ранее в ГУМЧС России по Татарстану сообщали, что 21 декабря произошел взрыв газа в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Центральная, 7 в поселке Осиново, четверо пострадали. В минздраве региона уточняли, что один из них в тяжелом состоянии. "К сожалению, один пострадавший скончался в больнице", - сказал представитель минздрава.
https://ria.ru/20231101/vzryv-1906619305.html
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917144037_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ca4e11c3bd531f4432cb89c10d000af4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, россия
Происшествия, Казань, Россия
Умер один из четырех пострадавших при взрыве газа в поселке под Казанью
В больнице умер один из пострадавших при взрыве бытового газа в поселке Осиново