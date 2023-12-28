https://ria.ru/20231228/vzryv-1918677814.html

Умер один из четырех пострадавших при взрыве газа в поселке под Казанью

Умер один из четырех пострадавших при взрыве газа в поселке под Казанью - РИА Новости, 28.12.2023

Умер один из четырех пострадавших при взрыве газа в поселке под Казанью

Один из пострадавших при взрыве бытового газа в поселке Осиново под Казанью скончался в больнице, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:21

2023-12-28T11:21

2023-12-28T11:21

происшествия

казань

россия

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УФА, 28 дек – РИА Новости. Один из пострадавших при взрыве бытового газа в поселке Осиново под Казанью скончался в больнице, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана. Ранее в ГУМЧС России по Татарстану сообщали, что 21 декабря произошел взрыв газа в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Центральная, 7 в поселке Осиново, четверо пострадали. В минздраве региона уточняли, что один из них в тяжелом состоянии. "К сожалению, один пострадавший скончался в больнице", - сказал представитель минздрава.

https://ria.ru/20231101/vzryv-1906619305.html

казань

россия

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Дарья Буймова

происшествия, казань, россия