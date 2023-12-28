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Умер один из четырех пострадавших при взрыве газа в поселке под Казанью - РИА Новости, 28.12.2023
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11:21 28.12.2023
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Умер один из четырех пострадавших при взрыве газа в поселке под Казанью
Умер один из четырех пострадавших при взрыве газа в поселке под Казанью - РИА Новости, 28.12.2023
Умер один из четырех пострадавших при взрыве газа в поселке под Казанью
Один из пострадавших при взрыве бытового газа в поселке Осиново под Казанью скончался в больнице, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:21
2023-12-28T11:21
происшествия
казань
россия
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УФА, 28 дек – РИА Новости. Один из пострадавших при взрыве бытового газа в поселке Осиново под Казанью скончался в больнице, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана. Ранее в ГУМЧС России по Татарстану сообщали, что 21 декабря произошел взрыв газа в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Центральная, 7 в поселке Осиново, четверо пострадали. В минздраве региона уточняли, что один из них в тяжелом состоянии. "К сожалению, один пострадавший скончался в больнице", - сказал представитель минздрава.
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происшествия, казань, россия
Происшествия, Казань, Россия
Умер один из четырех пострадавших при взрыве газа в поселке под Казанью

В больнице умер один из пострадавших при взрыве бытового газа в поселке Осиново

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан/TelegramМесто взрыва газа в двухэтажном доме в поселке под Казанью
Место взрыва газа в двухэтажном доме в поселке под Казанью - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан/Telegram
Место взрыва газа в двухэтажном доме в поселке под Казанью. Архивное фото
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УФА, 28 дек – РИА Новости. Один из пострадавших при взрыве бытового газа в поселке Осиново под Казанью скончался в больнице, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.
Ранее в ГУМЧС России по Татарстану сообщали, что 21 декабря произошел взрыв газа в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Центральная, 7 в поселке Осиново, четверо пострадали. В минздраве региона уточняли, что один из них в тяжелом состоянии.
"К сожалению, один пострадавший скончался в больнице", - сказал представитель минздрава.
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