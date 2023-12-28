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Съезд "Коммунистов России" выдвинул Малинковича кандидатом в президенты

Съезд "Коммунистов России" выдвинул Малинковича кандидатом в президенты - РИА Новости, 28.12.2023

Съезд "Коммунистов России" выдвинул Малинковича кандидатом в президенты

Съезд партии "Коммунисты России" выдвинул председателя ЦК партии Сергея Малинковича кандидатом в президенты РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:49

2023-12-28T13:49

2023-12-28T13:55

выборы президента россии — 2024

политика

россия

коммунисты россии

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Съезд партии "Коммунисты России" выдвинул председателя ЦК партии Сергея Малинковича кандидатом в президенты РФ, передает корреспондент РИА Новости. В четверг состоялся съезд коммунистической партии "Коммунисты России". Было проведено тайное голосование, по результатам которого съезд выдвинул Малинковича кандидатом в президенты. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, коммунисты россии