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Съезд "Коммунистов России" выдвинул Малинковича кандидатом в президенты
Съезд "Коммунистов России" выдвинул Малинковича кандидатом в президенты - РИА Новости, 28.12.2023
Съезд "Коммунистов России" выдвинул Малинковича кандидатом в президенты
Съезд партии "Коммунисты России" выдвинул председателя ЦК партии Сергея Малинковича кандидатом в президенты РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:49
2023-12-28T13:49
2023-12-28T13:55
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политика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Съезд партии "Коммунисты России" выдвинул председателя ЦК партии Сергея Малинковича кандидатом в президенты РФ, передает корреспондент РИА Новости. В четверг состоялся съезд коммунистической партии "Коммунисты России". Было проведено тайное голосование, по результатам которого съезд выдвинул Малинковича кандидатом в президенты. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, коммунисты россии
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Коммунисты России
Съезд "Коммунистов России" выдвинул Малинковича кандидатом в президенты
Председателя ЦК партии "Коммунисты России" выдвинули кандидатом в президенты