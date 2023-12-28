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Съезд "Коммунистов России" выдвинул Малинковича кандидатом в президенты - РИА Новости, 28.12.2023
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13:49 28.12.2023 (обновлено: 13:55 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/vybory-1918754258.html
Съезд "Коммунистов России" выдвинул Малинковича кандидатом в президенты
Съезд "Коммунистов России" выдвинул Малинковича кандидатом в президенты - РИА Новости, 28.12.2023
Съезд "Коммунистов России" выдвинул Малинковича кандидатом в президенты
Съезд партии "Коммунисты России" выдвинул председателя ЦК партии Сергея Малинковича кандидатом в президенты РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:49
2023-12-28T13:55
выборы президента россии — 2024
политика
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Съезд партии "Коммунисты России" выдвинул председателя ЦК партии Сергея Малинковича кандидатом в президенты РФ, передает корреспондент РИА Новости. В четверг состоялся съезд коммунистической партии "Коммунисты России". Было проведено тайное голосование, по результатам которого съезд выдвинул Малинковича кандидатом в президенты. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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политика, россия, коммунисты россии
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Коммунисты России
Съезд "Коммунистов России" выдвинул Малинковича кандидатом в президенты

Председателя ЦК партии "Коммунисты России" выдвинули кандидатом в президенты

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального комитета Коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович
Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Коммунисты России Сергей Малинкович - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Председатель Центрального комитета Коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Съезд партии "Коммунисты России" выдвинул председателя ЦК партии Сергея Малинковича кандидатом в президенты РФ, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг состоялся съезд коммунистической партии "Коммунисты России". Было проведено тайное голосование, по результатам которого съезд выдвинул Малинковича кандидатом в президенты.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков на предвыборном съезде партии в Москве. 24 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Партия "Новые люди" выдвинула Даванкова кандидатом на выборах президента
24 декабря, 15:14
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияКоммунисты России
 
 
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