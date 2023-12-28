https://ria.ru/20231228/vybory-1918721272.html
ЦИК зарегистрировал уполномоченных ЛДПР и "Новых людей"
ЦИК зарегистрировал уполномоченных ЛДПР и "Новых людей" - РИА Новости, 28.12.2023
ЦИК зарегистрировал уполномоченных ЛДПР и "Новых людей"
ЦИК РФ зарегистрировал уполномоченных представителей партий ЛДПР и "Новые люди", выдвинувших Леонида Слуцкого и Владислава Даванкова кандидатами на должность... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:24
2023-12-28T12:24
2023-12-28T12:24
выборы президента россии — 2024
политика
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
лдпр
партия "новые люди"
цик рф
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. ЦИК РФ зарегистрировал уполномоченных представителей партий ЛДПР и "Новые люди", выдвинувших Леонида Слуцкого и Владислава Даванкова кандидатами на должность президента соответственно, следует из постановления ЦИК РФ. Согласно постановлению, уполномоченными представителями ЛДПР партии назначены Элеонора Кавшар, Наталья Королёва, Дмитрий Новиков и Дмитрий Шатунов. Также уполномоченными представителями Слуцкого по финансовым вопросам ЦИК зарегистрировал Елену Строкову, Бориса Чернышова. Также ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей политической партии "Новые люди" в количестве двух человек - Ахметзянова Айрата Касыймовича, Осипова Олега Борисовича. Уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата зарегистрирована Анна Новикова.Кроме того, кандидатам разрешили открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231228/doverennye-1918675217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, лдпр, партия "новые люди", цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, ЛДПР, Партия "Новые люди", ЦИК РФ
ЦИК зарегистрировал уполномоченных ЛДПР и "Новых людей"
ЦИК зарегистрировал уполномоченных, выдвинувших Слуцкого и Даванкова на выборы
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. ЦИК РФ зарегистрировал уполномоченных представителей партий ЛДПР и "Новые люди", выдвинувших Леонида Слуцкого и Владислава Даванкова кандидатами на должность президента соответственно, следует из постановления ЦИК РФ.
Согласно постановлению, уполномоченными представителями ЛДПР партии назначены Элеонора Кавшар, Наталья Королёва, Дмитрий Новиков
и Дмитрий Шатунов. Также уполномоченными представителями Слуцкого по финансовым вопросам ЦИК зарегистрировал Елену Строкову
, Бориса Чернышова
.
Также ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей политической партии "Новые люди" в количестве двух человек - Ахметзянова Айрата Касыймовича, Осипова Олега Борисовича. Уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата зарегистрирована Анна Новикова.
Кроме того, кандидатам разрешили открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.
Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года.
Доверенными лицами Путина на выборах стали 346 человек