https://ria.ru/20231228/vybory-1918721272.html

ЦИК зарегистрировал уполномоченных ЛДПР и "Новых людей"

ЦИК зарегистрировал уполномоченных ЛДПР и "Новых людей" - РИА Новости, 28.12.2023

ЦИК зарегистрировал уполномоченных ЛДПР и "Новых людей"

ЦИК РФ зарегистрировал уполномоченных представителей партий ЛДПР и "Новые люди", выдвинувших Леонида Слуцкого и Владислава Даванкова кандидатами на должность... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:24

2023-12-28T12:24

2023-12-28T12:24

выборы президента россии — 2024

политика

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

лдпр

партия "новые люди"

цик рф

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. ЦИК РФ зарегистрировал уполномоченных представителей партий ЛДПР и "Новые люди", выдвинувших Леонида Слуцкого и Владислава Даванкова кандидатами на должность президента соответственно, следует из постановления ЦИК РФ. Согласно постановлению, уполномоченными представителями ЛДПР партии назначены Элеонора Кавшар, Наталья Королёва, Дмитрий Новиков и Дмитрий Шатунов. Также уполномоченными представителями Слуцкого по финансовым вопросам ЦИК зарегистрировал Елену Строкову, Бориса Чернышова. Также ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей политической партии "Новые люди" в количестве двух человек - Ахметзянова Айрата Касыймовича, Осипова Олега Борисовича. Уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата зарегистрирована Анна Новикова.Кроме того, кандидатам разрешили открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231228/doverennye-1918675217.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, лдпр, партия "новые люди", цик рф