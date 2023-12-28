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ЦИК зарегистрировал уполномоченных ЛДПР и "Новых людей" - РИА Новости, 28.12.2023
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:24 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/vybory-1918721272.html
ЦИК зарегистрировал уполномоченных ЛДПР и "Новых людей"
ЦИК зарегистрировал уполномоченных ЛДПР и "Новых людей" - РИА Новости, 28.12.2023
ЦИК зарегистрировал уполномоченных ЛДПР и "Новых людей"
ЦИК РФ зарегистрировал уполномоченных представителей партий ЛДПР и "Новые люди", выдвинувших Леонида Слуцкого и Владислава Даванкова кандидатами на должность... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:24
2023-12-28T12:24
выборы президента россии — 2024
политика
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
лдпр
партия "новые люди"
цик рф
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. ЦИК РФ зарегистрировал уполномоченных представителей партий ЛДПР и "Новые люди", выдвинувших Леонида Слуцкого и Владислава Даванкова кандидатами на должность президента соответственно, следует из постановления ЦИК РФ. Согласно постановлению, уполномоченными представителями ЛДПР партии назначены Элеонора Кавшар, Наталья Королёва, Дмитрий Новиков и Дмитрий Шатунов. Также уполномоченными представителями Слуцкого по финансовым вопросам ЦИК зарегистрировал Елену Строкову, Бориса Чернышова. Также ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей политической партии "Новые люди" в количестве двух человек - Ахметзянова Айрата Касыймовича, Осипова Олега Борисовича. Уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата зарегистрирована Анна Новикова.Кроме того, кандидатам разрешили открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231228/doverennye-1918675217.html
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политика, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, лдпр, партия "новые люди", цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, ЛДПР, Партия "Новые люди", ЦИК РФ
ЦИК зарегистрировал уполномоченных ЛДПР и "Новых людей"

ЦИК зарегистрировал уполномоченных, выдвинувших Слуцкого и Даванкова на выборы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заседание ЦИК РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. ЦИК РФ зарегистрировал уполномоченных представителей партий ЛДПР и "Новые люди", выдвинувших Леонида Слуцкого и Владислава Даванкова кандидатами на должность президента соответственно, следует из постановления ЦИК РФ.
Согласно постановлению, уполномоченными представителями ЛДПР партии назначены Элеонора Кавшар, Наталья Королёва, Дмитрий Новиков и Дмитрий Шатунов. Также уполномоченными представителями Слуцкого по финансовым вопросам ЦИК зарегистрировал Елену Строкову, Бориса Чернышова.
Также ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей политической партии "Новые люди" в количестве двух человек - Ахметзянова Айрата Касыймовича, Осипова Олега Борисовича. Уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата зарегистрирована Анна Новикова.
Кроме того, кандидатам разрешили открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.
Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Доверенными лицами Путина на выборах стали 346 человек
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Выборы президента России — 2024ПолитикаЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковЛДПРПартия "Новые люди"ЦИК РФ
 
 
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