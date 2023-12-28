Минобороны Испании заявило, что обучило около 3,5 тысячи украинских военных
Минобороны Испании: около 3,5 тысячи украинских военных прошли обучение в стране
© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МАДРИД, 28 дек – РИА Новости. Вооруженные силы Испании обучили на своей территории около 3,5 тысячи украинских военнослужащих, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе министерства обороны королевства.
Как говорится в сообщении, "около 3500 украинских военнослужащих прошли обучение в наших вооруженных силах, которые предложили более 80 учебных модулей, что делает Испанию третьим крупнейшим европейским поставщиком услуг по обучению украинского персонала, которое координируется через Центр обучения в Толедо".
По данным ведомства, за это время Мадрид осуществил 86 перевозок всех видов материалов, включая 55 бронетранспортеров, 10 боевых танков "Леопард", гражданские и военные машины скорой помощи, 10 военных грузовиков, различные боеприпасы, а также развернутый полевой госпиталь.
Кроме того, 89 украинских солдат были переведены на территорию Испании для лечения. Уточняется, что Мадрид провел обучение 10 украинских физиотерапевтов и врачей.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.