Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Испании заявило, что обучило около 3,5 тысячи украинских военных - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 28.12.2023 (обновлено: 14:00 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/vsu-1918757337.html
Минобороны Испании заявило, что обучило около 3,5 тысячи украинских военных
Минобороны Испании заявило, что обучило около 3,5 тысячи украинских военных - РИА Новости, 28.12.2023
Минобороны Испании заявило, что обучило около 3,5 тысячи украинских военных
Вооруженные силы Испании обучили на своей территории около 3,5 тысячи украинских военнослужащих, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:59
2023-12-28T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
испания
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0977ad4dc95718fb7e182868632700.jpg
МАДРИД, 28 дек – РИА Новости. Вооруженные силы Испании обучили на своей территории около 3,5 тысячи украинских военнослужащих, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе министерства обороны королевства. Как говорится в сообщении, "около 3500 украинских военнослужащих прошли обучение в наших вооруженных силах, которые предложили более 80 учебных модулей, что делает Испанию третьим крупнейшим европейским поставщиком услуг по обучению украинского персонала, которое координируется через Центр обучения в Толедо". По данным ведомства, за это время Мадрид осуществил 86 перевозок всех видов материалов, включая 55 бронетранспортеров, 10 боевых танков "Леопард", гражданские и военные машины скорой помощи, 10 военных грузовиков, различные боеприпасы, а также развернутый полевой госпиталь. Кроме того, 89 украинских солдат были переведены на территорию Испании для лечения. Уточняется, что Мадрид провел обучение 10 украинских физиотерапевтов и врачей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231222/diversanty-1917381795.html
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
испания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_494c3f8675d7a9ebf6cf71acaf278429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Испания, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Испании заявило, что обучило около 3,5 тысячи украинских военных

Минобороны Испании: около 3,5 тысячи украинских военных прошли обучение в стране

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 28 дек – РИА Новости. Вооруженные силы Испании обучили на своей территории около 3,5 тысячи украинских военнослужащих, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе министерства обороны королевства.
Как говорится в сообщении, "около 3500 украинских военнослужащих прошли обучение в наших вооруженных силах, которые предложили более 80 учебных модулей, что делает Испанию третьим крупнейшим европейским поставщиком услуг по обучению украинского персонала, которое координируется через Центр обучения в Толедо".
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Марочко рассказал, как диверсантов ВСУ обучают по методичкам НАТО
22 декабря, 07:33
По данным ведомства, за это время Мадрид осуществил 86 перевозок всех видов материалов, включая 55 бронетранспортеров, 10 боевых танков "Леопард", гражданские и военные машины скорой помощи, 10 военных грузовиков, различные боеприпасы, а также развернутый полевой госпиталь.
Кроме того, 89 украинских солдат были переведены на территорию Испании для лечения. Уточняется, что Мадрид провел обучение 10 украинских физиотерапевтов и врачей.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
"Чемодан — вокзал — Авдеевка": пополнение для ВСУ ищут в Европе
24 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИспанияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала