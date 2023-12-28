https://ria.ru/20231228/vstrecha-1918709799.html

Лавров сообщил о секретной встрече стран Запада по формуле Зеленского

Лавров сообщил о секретной встрече стран Запада по формуле Зеленского - РИА Новости, 28.12.2023

Лавров сообщил о секретной встрече стран Запада по формуле Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что десять дней назад в полной секретности прошла очередная встреча по так называемой "формуле мира" Владимира Зеленского с... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:05

2023-12-28T12:05

2023-12-28T12:20

в мире

сергей лавров

россия

украина

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

запад

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что десять дней назад в полной секретности прошла очередная встреча по так называемой "формуле мира" Владимира Зеленского с участием западных стран и некоторых стран глобального Юга."Десять дней назад состоялась очередная такая встреча, "семерка" плюс ведущие, развивающиеся страны, где уже не все страны большинства мирового участвовали, некоторые отказались от приглашения, но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было", - сказал министр в интервью РИА Новости и "России 24".При этом министр оговорился, что "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ"."Опять договорились еще одну встречу провести в январе, а в феврале аж целый саммит мира, где эту формулу Зеленского будут утверждать", - добавил министр.

https://ria.ru/20231228/lavrov-1918711517.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей лавров, россия, украина, владимир зеленский, запад