https://ria.ru/20231228/vstrecha-1918709799.html
Лавров сообщил о секретной встрече стран Запада по формуле Зеленского
Лавров сообщил о секретной встрече стран Запада по формуле Зеленского - РИА Новости, 28.12.2023
Лавров сообщил о секретной встрече стран Запада по формуле Зеленского
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что десять дней назад в полной секретности прошла очередная встреча по так называемой "формуле мира" Владимира Зеленского с... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:05
2023-12-28T12:05
2023-12-28T12:20
в мире
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владимир зеленский
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что десять дней назад в полной секретности прошла очередная встреча по так называемой "формуле мира" Владимира Зеленского с участием западных стран и некоторых стран глобального Юга."Десять дней назад состоялась очередная такая встреча, "семерка" плюс ведущие, развивающиеся страны, где уже не все страны большинства мирового участвовали, некоторые отказались от приглашения, но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было", - сказал министр в интервью РИА Новости и "России 24".При этом министр оговорился, что "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ"."Опять договорились еще одну встречу провести в январе, а в феврале аж целый саммит мира, где эту формулу Зеленского будут утверждать", - добавил министр.
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918711517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, украина, владимир зеленский, запад
В мире, Сергей Лавров, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине, Запад
Лавров сообщил о секретной встрече стран Запада по формуле Зеленского
Лавров: десять дней назад прошла секретная встреча Запада по формуле Зеленского
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что десять дней назад в полной секретности прошла очередная встреча по так называемой "формуле мира" Владимира Зеленского с участием западных стран и некоторых стран глобального Юга.
"Десять дней назад состоялась очередная такая встреча, "семерка" плюс ведущие, развивающиеся страны, где уже не все страны большинства мирового участвовали, некоторые отказались от приглашения, но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было", - сказал министр в интервью РИА Новости и "России 24".
При этом министр оговорился, что "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ".
"Опять договорились еще одну встречу провести в январе, а в феврале аж целый саммит мира, где эту формулу Зеленского
будут утверждать", - добавил министр.
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