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Лавров сообщил о секретной встрече стран Запада по формуле Зеленского - РИА Новости, 28.12.2023
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12:05 28.12.2023 (обновлено: 12:20 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/vstrecha-1918709799.html
Лавров сообщил о секретной встрече стран Запада по формуле Зеленского
Лавров сообщил о секретной встрече стран Запада по формуле Зеленского - РИА Новости, 28.12.2023
Лавров сообщил о секретной встрече стран Запада по формуле Зеленского
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что десять дней назад в полной секретности прошла очередная встреча по так называемой "формуле мира" Владимира Зеленского с... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:05
2023-12-28T12:20
в мире
сергей лавров
россия
украина
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
запад
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что десять дней назад в полной секретности прошла очередная встреча по так называемой "формуле мира" Владимира Зеленского с участием западных стран и некоторых стран глобального Юга."Десять дней назад состоялась очередная такая встреча, "семерка" плюс ведущие, развивающиеся страны, где уже не все страны большинства мирового участвовали, некоторые отказались от приглашения, но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было", - сказал министр в интервью РИА Новости и "России 24".При этом министр оговорился, что "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ"."Опять договорились еще одну встречу провести в январе, а в феврале аж целый саммит мира, где эту формулу Зеленского будут утверждать", - добавил министр.
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918711517.html
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в мире, сергей лавров, россия, украина, владимир зеленский, запад
В мире, Сергей Лавров, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине, Запад
Лавров сообщил о секретной встрече стран Запада по формуле Зеленского

Лавров: десять дней назад прошла секретная встреча Запада по формуле Зеленского

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что десять дней назад в полной секретности прошла очередная встреча по так называемой "формуле мира" Владимира Зеленского с участием западных стран и некоторых стран глобального Юга.
"Десять дней назад состоялась очередная такая встреча, "семерка" плюс ведущие, развивающиеся страны, где уже не все страны большинства мирового участвовали, некоторые отказались от приглашения, но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было", - сказал министр в интервью РИА Новости и "России 24".
При этом министр оговорился, что "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ".
"Опять договорились еще одну встречу провести в январе, а в феврале аж целый саммит мира, где эту формулу Зеленского будут утверждать", - добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЗапад
 
 
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