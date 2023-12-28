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На Украине с 1 января выдача водительских прав подорожает в десятки раз - РИА Новости, 28.12.2023
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18:16 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/voditeli-1918827833.html
На Украине с 1 января выдача водительских прав подорожает в десятки раз
На Украине с 1 января выдача водительских прав подорожает в десятки раз - РИА Новости, 28.12.2023
На Украине с 1 января выдача водительских прав подорожает в десятки раз
Услуги по выдаче водительских прав, сдаче экзаменов и регистрации авто подорожает в десятки раз на Украине с 1 января, следует из постановления украинского... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:16
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украина
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Услуги по выдаче водительских прав, сдаче экзаменов и регистрации авто подорожает в десятки раз на Украине с 1 января, следует из постановления украинского кабмина. Согласно опубликованному на сайте правительства Украины постановлению, следует, что цены на сервисные услуги МВД вырастут: на выдачу водительского удостоверения - с 26 гривен (порядка 70 центов) до 230 гривен (6 долларов), принятие теоретического экзамена - с 13 гривен (около 25 центов) до 250 (6,6 доллара), принятие практического экзамена - с 13 гривен (около 25 центов) до 420 (11 долларов), регистрацию, перерегистрацию транспортных средств с присвоением номерных знаков и снятие с учета - с 200 гривен (5,3 доллара) до 350 (9,3 доллара). Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.
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украина, ситуация в днр и лнр
Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине с 1 января выдача водительских прав подорожает в десятки раз

На Украине с 1 января выдача ВУ и регистрация авто подорожают в десятки раз

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев . Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Услуги по выдаче водительских прав, сдаче экзаменов и регистрации авто подорожает в десятки раз на Украине с 1 января, следует из постановления украинского кабмина.
Согласно опубликованному на сайте правительства Украины постановлению, следует, что цены на сервисные услуги МВД вырастут: на выдачу водительского удостоверения - с 26 гривен (порядка 70 центов) до 230 гривен (6 долларов), принятие теоретического экзамена - с 13 гривен (около 25 центов) до 250 (6,6 доллара), принятие практического экзамена - с 13 гривен (около 25 центов) до 420 (11 долларов), регистрацию, перерегистрацию транспортных средств с присвоением номерных знаков и снятие с учета - с 200 гривен (5,3 доллара) до 350 (9,3 доллара).
Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.
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