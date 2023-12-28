https://ria.ru/20231228/voditeli-1918827833.html

На Украине с 1 января выдача водительских прав подорожает в десятки раз

На Украине с 1 января выдача водительских прав подорожает в десятки раз - РИА Новости, 28.12.2023

На Украине с 1 января выдача водительских прав подорожает в десятки раз

Услуги по выдаче водительских прав, сдаче экзаменов и регистрации авто подорожает в десятки раз на Украине с 1 января, следует из постановления украинского... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T18:16

2023-12-28T18:16

2023-12-28T18:16

украина

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Услуги по выдаче водительских прав, сдаче экзаменов и регистрации авто подорожает в десятки раз на Украине с 1 января, следует из постановления украинского кабмина. Согласно опубликованному на сайте правительства Украины постановлению, следует, что цены на сервисные услуги МВД вырастут: на выдачу водительского удостоверения - с 26 гривен (порядка 70 центов) до 230 гривен (6 долларов), принятие теоретического экзамена - с 13 гривен (около 25 центов) до 250 (6,6 доллара), принятие практического экзамена - с 13 гривен (около 25 центов) до 420 (11 долларов), регистрацию, перерегистрацию транспортных средств с присвоением номерных знаков и снятие с учета - с 200 гривен (5,3 доллара) до 350 (9,3 доллара). Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20231223/ekzamen-1917601181.html

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украина, ситуация в днр и лнр