https://ria.ru/20231228/voditel-1918852910.html

В Сочи уснувший водитель каршеринга протаранил "Пятерочку"

В Сочи уснувший водитель каршеринга протаранил "Пятерочку" - РИА Новости, 28.12.2023

В Сочи уснувший водитель каршеринга протаранил "Пятерочку"

Водитель каршеринга, двигавшийся по дороге в Лазаревском районе Сочи, уснул за рулем и врезался в продуктовый магазин "Пятерочка", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T21:14

2023-12-28T21:14

2023-12-28T21:14

происшествия

авто

сочи

краснодарский край

пятерочка (сеть магазинов)

гибдд мвд рф

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СОЧИ, 28 дек - РИА Новости. Водитель каршеринга, двигавшийся по дороге в Лазаревском районе Сочи, уснул за рулем и врезался в продуктовый магазин "Пятерочка", сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края. По данным ГИБДД, происшествие произошло в четверг в Лазаревском районе курорта, за рулем сидел 41-летний мужчина. "Водитель автомобиля (каршеринг) KIA не справился с управлением (по предварительной информации, уснул за рулем), в результате чего допустил съезд с дороги и столкновение со зданием магазина "Пятерочка", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. Как пояснили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции, автомобиль буквально въехал в магазин.

https://ria.ru/20231110/vnedorozhnik-1908666291.html

сочи

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, сочи, краснодарский край, пятерочка (сеть магазинов), гибдд мвд рф