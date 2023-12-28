https://ria.ru/20231228/voditel-1918852910.html
В Сочи уснувший водитель каршеринга протаранил "Пятерочку"
В Сочи уснувший водитель каршеринга протаранил "Пятерочку" - РИА Новости, 28.12.2023
В Сочи уснувший водитель каршеринга протаранил "Пятерочку"
Водитель каршеринга, двигавшийся по дороге в Лазаревском районе Сочи, уснул за рулем и врезался в продуктовый магазин "Пятерочка", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T21:14
2023-12-28T21:14
2023-12-28T21:14
происшествия
авто
сочи
краснодарский край
пятерочка (сеть магазинов)
гибдд мвд рф
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СОЧИ, 28 дек - РИА Новости. Водитель каршеринга, двигавшийся по дороге в Лазаревском районе Сочи, уснул за рулем и врезался в продуктовый магазин "Пятерочка", сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края. По данным ГИБДД, происшествие произошло в четверг в Лазаревском районе курорта, за рулем сидел 41-летний мужчина. "Водитель автомобиля (каршеринг) KIA не справился с управлением (по предварительной информации, уснул за рулем), в результате чего допустил съезд с дороги и столкновение со зданием магазина "Пятерочка", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. Как пояснили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции, автомобиль буквально въехал в магазин.
https://ria.ru/20231110/vnedorozhnik-1908666291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, сочи, краснодарский край, пятерочка (сеть магазинов), гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Сочи, Краснодарский край, Пятерочка (сеть магазинов), ГИБДД МВД РФ
В Сочи уснувший водитель каршеринга протаранил "Пятерочку"
Водитель каршеринга в Сочи уснул за рулем и врезался в магазин "Пятерочка"