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В РСТ оценили значение введения электронных виз - РИА Новости, 28.12.2023
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Туризм
 
12:42 28.12.2023 (обновлено: 12:50 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/viz-1918727429.html
В РСТ оценили значение введения электронных виз
В РСТ оценили значение введения электронных виз - РИА Новости, 28.12.2023
В РСТ оценили значение введения электронных виз
Введение электронных виз в России для иностранных граждан дало толчок для развития въездного туризма, в РФ прежде всего едут путешественники из Китая, Турции и... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:42
2023-12-28T12:50
россия
китай
турция
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Введение электронных виз в России для иностранных граждан дало толчок для развития въездного туризма, в РФ прежде всего едут путешественники из Китая, Турции и Катара, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Электронной визой для краткосрочной поездки в Россию продолжительностью до 16 дней могут воспользоваться граждане 55 стран, в том числе государств-членов ЕС. По данным консульского департамента МИДа РФ, с 1 августа электронные визы в Россию оформили 163 тысячи иностранных граждан. "Это пока небольшие цифры, но динамика есть. Мы видим, что спрос на поездки в Россию по электронной визе растет. Виза, безусловно, дала толчок въездному туризму. И нынешний показатель был бы больше, если бы механизм был введен раньше, а не к осени, которая считается низким сезоном для российского рынка", - сообщили в РСТ со ссылкой на члена правления союза, гендиректора туроператора "Тари-тур" Марину Левченко. "Сейчас запросов много, люди едут активно, прежде всего, из Китая, Турции, Катара, есть немного туристов из Индии. Из Китая мы видим не только группы, но и индивидуальных туристов, а также бизнесменов. Программы заказываются самые разные, от классических до сложных, комбинированных", - сказала Левченко. Также она отметила, что введение виз перед "низким" сезоном позволило снять некоторые технические шероховатости в процедуре оформления, сейчас она стала проще. Но еще есть над чем работать, полагает Левченко. Это, например, сокращение очень длинной анкеты, которую приходится заполнять туристам для подачи заявления. Заметного рост въездного турпотока, по ее мнению, можно ждать в конце весны. "По нашим прогнозам, будет расти поток из стран Юго-Восточной Азии – Вьетнама, Малайзии, Таиланда. Во-первых, здесь быстро формируется средний класс, он много путешествует, есть большой отложенный спрос на поездки в Россию. Кроме того, мы им географически близки, наше направление для них удобно. Если будет налажено прямое авиасообщение, мы увидим значительный прирост въездного туризма", - сказала гендиректор "Тари-тура".
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россия, китай, турция, российский союз туриндустрии (рст), новости - туризм, туризм, туристы
Россия, Китай, Турция, Российский союз туриндустрии (РСТ), Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы
В РСТ оценили значение введения электронных виз

РСТ: введение электронных виз способствует росту въездного турпотока в Россию

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТуристы фотографируются на фоне мечети Кул Шариф в Казанском кремле
Туристы фотографируются на фоне мечети Кул Шариф в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Туристы фотографируются на фоне мечети Кул Шариф в Казанском кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Введение электронных виз в России для иностранных граждан дало толчок для развития въездного туризма, в РФ прежде всего едут путешественники из Китая, Турции и Катара, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Электронной визой для краткосрочной поездки в Россию продолжительностью до 16 дней могут воспользоваться граждане 55 стран, в том числе государств-членов ЕС. По данным консульского департамента МИДа РФ, с 1 августа электронные визы в Россию оформили 163 тысячи иностранных граждан.
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"Это пока небольшие цифры, но динамика есть. Мы видим, что спрос на поездки в Россию по электронной визе растет. Виза, безусловно, дала толчок въездному туризму. И нынешний показатель был бы больше, если бы механизм был введен раньше, а не к осени, которая считается низким сезоном для российского рынка", - сообщили в РСТ со ссылкой на члена правления союза, гендиректора туроператора "Тари-тур" Марину Левченко.
"Сейчас запросов много, люди едут активно, прежде всего, из Китая, Турции, Катара, есть немного туристов из Индии. Из Китая мы видим не только группы, но и индивидуальных туристов, а также бизнесменов. Программы заказываются самые разные, от классических до сложных, комбинированных", - сказала Левченко.
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Также она отметила, что введение виз перед "низким" сезоном позволило снять некоторые технические шероховатости в процедуре оформления, сейчас она стала проще. Но еще есть над чем работать, полагает Левченко. Это, например, сокращение очень длинной анкеты, которую приходится заполнять туристам для подачи заявления.
Заметного рост въездного турпотока, по ее мнению, можно ждать в конце весны. "По нашим прогнозам, будет расти поток из стран Юго-Восточной АзииВьетнама, Малайзии, Таиланда. Во-первых, здесь быстро формируется средний класс, он много путешествует, есть большой отложенный спрос на поездки в Россию. Кроме того, мы им географически близки, наше направление для них удобно. Если будет налажено прямое авиасообщение, мы увидим значительный прирост въездного туризма", - сказала гендиректор "Тари-тура".
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