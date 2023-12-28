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В Тбилиси сильный ветер сносит крыши зданий и билборды - РИА Новости, 28.12.2023
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15:09 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/veter-1918777135.html
В Тбилиси сильный ветер сносит крыши зданий и билборды
В Тбилиси сильный ветер сносит крыши зданий и билборды - РИА Новости, 28.12.2023
В Тбилиси сильный ветер сносит крыши зданий и билборды
Сильный ветер, который бушует в столице Грузии с утра четверга, сносит крыши зданий, повалил деревья, билборды, повредил инфраструктуру и автомобили, передает... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:09
2023-12-28T15:09
в мире
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 28 дек - РИА Новости. Сильный ветер, который бушует в столице Грузии с утра четверга, сносит крыши зданий, повалил деревья, билборды, повредил инфраструктуру и автомобили, передает телекомпания "Пирвели". "Ветер сносит рекламные баннеры на проспектах города, поваленные деревья и билборды повредили припаркованные машины и инфраструктуру. Мусорные баки разлетаются по улицам столицы", - сообщает ТВ. Пользователи социальных сетей в Грузии публикуют видео, на которых видны последствия стихии. СМИ сообщают, что скорость ветра достигает 25 метров в секунду. Несмотря на поврежденную инфраструктуру, о пострадавших пока не сообщается.
https://ria.ru/20231228/stavropole-1918772869.html
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в мире, грузия, тбилиси
В мире, Грузия, Тбилиси
В Тбилиси сильный ветер сносит крыши зданий и билборды

В Тбилиси сильный ветер сносит крыши зданий, валит деревья и билборды

© Sputnik Грузия/TelegramПоследствия ураганного ветра в Тбилиси
Последствия ураганного ветра в Тбилиси
© Sputnik Грузия/Telegram
Последствия ураганного ветра в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 28 дек - РИА Новости. Сильный ветер, который бушует в столице Грузии с утра четверга, сносит крыши зданий, повалил деревья, билборды, повредил инфраструктуру и автомобили, передает телекомпания "Пирвели".
«
"Ветер сносит рекламные баннеры на проспектах города, поваленные деревья и билборды повредили припаркованные машины и инфраструктуру. Мусорные баки разлетаются по улицам столицы", - сообщает ТВ.
Пользователи социальных сетей в Грузии публикуют видео, на которых видны последствия стихии. СМИ сообщают, что скорость ветра достигает 25 метров в секунду. Несмотря на поврежденную инфраструктуру, о пострадавших пока не сообщается.
Дерево, упавшее на проезжую часть из-за сильного ветра на автодороге Курская - Горнозаводское в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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