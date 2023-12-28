https://ria.ru/20231228/veter-1918777135.html

В Тбилиси сильный ветер сносит крыши зданий и билборды

В Тбилиси сильный ветер сносит крыши зданий и билборды - РИА Новости, 28.12.2023

В Тбилиси сильный ветер сносит крыши зданий и билборды

Сильный ветер, который бушует в столице Грузии с утра четверга, сносит крыши зданий, повалил деревья, билборды, повредил инфраструктуру и автомобили, передает... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:09

2023-12-28T15:09

2023-12-28T15:09

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ТБИЛИСИ, 28 дек - РИА Новости. Сильный ветер, который бушует в столице Грузии с утра четверга, сносит крыши зданий, повалил деревья, билборды, повредил инфраструктуру и автомобили, передает телекомпания "Пирвели". "Ветер сносит рекламные баннеры на проспектах города, поваленные деревья и билборды повредили припаркованные машины и инфраструктуру. Мусорные баки разлетаются по улицам столицы", - сообщает ТВ. Пользователи социальных сетей в Грузии публикуют видео, на которых видны последствия стихии. СМИ сообщают, что скорость ветра достигает 25 метров в секунду. Несмотря на поврежденную инфраструктуру, о пострадавших пока не сообщается.

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в мире, грузия, тбилиси