https://ria.ru/20231228/vandalizm-1918657434.html

Под Волгоградом нашли разбившего мемориальную доску о депортации калмыков

Под Волгоградом нашли разбившего мемориальную доску о депортации калмыков - РИА Новости, 28.12.2023

Под Волгоградом нашли разбившего мемориальную доску о депортации калмыков

Жителя Волгоградской области, разбившего мемориальную доску о депортации калмыков на железнодорожной станции Абганерово, поместили в психиатрическую больницу,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T10:44

2023-12-28T10:44

2023-12-28T10:44

происшествия

волгоградская область

бату хасиков

волгоград

россия

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ВОЛГОГРАД, 28 дек – РИА Новости. Жителя Волгоградской области, разбившего мемориальную доску о депортации калмыков на железнодорожной станции Абганерово, поместили в психиатрическую больницу, сообщает пресс-служба Волгоградского линейного управления УТ МВД России по ПФО. Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков рассказал, что в ночь на среду вандалы разбили мемориальную доску, установленную 25 декабря к 80-летию депортации калмыков на железнодорожной станции Абганерово в Волгоградской области. По данным полиции, по факту вандализма было возбуждено уголовное дело. "В ходе расследования уголовного дела установлен уроженец Волгограда 1995 года рождения, житель Волгоградской области Светлоярского района, состоящий под наблюдением врача-психиатра с 2012 года. Он помещен в специализированное лечебное заведение", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20231213/proisshestvie-1915561878.html

волгоградская область

волгоград

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, волгоградская область, бату хасиков, волгоград, россия