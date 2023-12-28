https://ria.ru/20231228/vandalizm-1918657434.html
Под Волгоградом нашли разбившего мемориальную доску о депортации калмыков
Под Волгоградом нашли разбившего мемориальную доску о депортации калмыков - РИА Новости, 28.12.2023
Под Волгоградом нашли разбившего мемориальную доску о депортации калмыков
Жителя Волгоградской области, разбившего мемориальную доску о депортации калмыков на железнодорожной станции Абганерово, поместили в психиатрическую больницу,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:44
2023-12-28T10:44
2023-12-28T10:44
происшествия
волгоградская область
бату хасиков
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ВОЛГОГРАД, 28 дек – РИА Новости. Жителя Волгоградской области, разбившего мемориальную доску о депортации калмыков на железнодорожной станции Абганерово, поместили в психиатрическую больницу, сообщает пресс-служба Волгоградского линейного управления УТ МВД России по ПФО. Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков рассказал, что в ночь на среду вандалы разбили мемориальную доску, установленную 25 декабря к 80-летию депортации калмыков на железнодорожной станции Абганерово в Волгоградской области. По данным полиции, по факту вандализма было возбуждено уголовное дело. "В ходе расследования уголовного дела установлен уроженец Волгограда 1995 года рождения, житель Волгоградской области Светлоярского района, состоящий под наблюдением врача-психиатра с 2012 года. Он помещен в специализированное лечебное заведение", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20231213/proisshestvie-1915561878.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, волгоградская область, бату хасиков, волгоград, россия
Происшествия, Волгоградская область, Бату Хасиков, Волгоград, Россия
Под Волгоградом нашли разбившего мемориальную доску о депортации калмыков
Разбившего мемориальную доску о депортации калмыков поместили в психбольницу