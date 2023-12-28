https://ria.ru/20231228/ukraina-1918833344.html
"Не рады тут жить". В США раскрыли, какой регион выйдет из состава Украины
"Не рады тут жить". В США раскрыли, какой регион выйдет из состава Украины - РИА Новости, 28.12.2023
"Не рады тут жить". В США раскрыли, какой регион выйдет из состава Украины
Закарпатская область планирует выйти из состава Украины из-за недовольства венгерского населения национальной политикой Киева, заявил бывший разведчик ВС США... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:51
2023-12-28T18:51
2023-12-28T18:51
политика
украина
закарпатская область
киев
скотт риттер
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Закарпатская область планирует выйти из состава Украины из-за недовольства венгерского населения национальной политикой Киева, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Это конец Украины. Венгры в Закарпатье уже говорят: "Нам не нравится жить под руководством бандеровского нацистского правительства. Мы не рады тут жить". Как только все начнет разваливаться, венгры придут и заберут кусочек. То же самое сделают и поляки", — спрогнозировал эксперт.По его мнению, Украина перестанет существовать как большое национальное государство с экономическим и политическим потенциалом. От нее останется только небольшая республика с маленькой экономикой, которая будет постоянно требовать дотаций от Евросоюза, полагает Риттер.Закарпатье ранее входило в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.
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политика, украина, закарпатская область, киев, скотт риттер, вооруженные силы сша
Политика, Украина, Закарпатская область, Киев, Скотт Риттер, Вооруженные силы США
"Не рады тут жить". В США раскрыли, какой регион выйдет из состава Украины
Экс-разведчик ВС США Риттер: Закарпатье планирует выйти из состава Украины