https://ria.ru/20231228/ukraina-1918830004.html
В Донецке считают, что "новогодней помощи" от США Украине хватит на три дня
В Донецке считают, что "новогодней помощи" от США Украине хватит на три дня - РИА Новости, 28.12.2023
В Донецке считают, что "новогодней помощи" от США Украине хватит на три дня
Выделенной военной помощи США Украине на 250 миллионов долларов едва хватит на три дня, считает советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:30
2023-12-28T18:30
2023-12-28T18:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
ян гагин
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Выделенной военной помощи США Украине на 250 миллионов долларов едва хватит на три дня, считает советник главы ДНР Ян Гагин. Госсекретарь США Энтони Блинкен на днях сообщил, что США выделят Украине военную помощь на 250 миллионов долларов, назвав этот пакет финальным в 2023 году. "На днях было заявлено о новогодней помощи Украине госдепартаментом Соединённых Штатов, она, предположительно, составит 250 млн долларов. Если верить тому же госдепартаменту Соединённых Штатов, то Украина ежедневно тратит на войну с русскими около 100 млн долларов, получается простая арифметика. Украине этих денег хватит на 2,5 - максимум 3 дня войны", - заявил Гагин. Он добавил, что, кроме этого, есть много проблемных вопросов: социальный, демографический кризис, "лежащая на боку экономика" и практически отсутствующая промышленность. "Государство Украина сыпется, как домино", - подытожил Гагин.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, ян гагин, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке считают, что "новогодней помощи" от США Украине хватит на три дня
Гагин: выделенных США 250 миллионов долларов Украине хватит на три дня
ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Выделенной военной помощи США Украине на 250 миллионов долларов едва хватит на три дня, считает советник главы ДНР Ян Гагин.
Госсекретарь США Энтони Блинкен
на днях сообщил, что США выделят Украине военную помощь на 250 миллионов долларов, назвав этот пакет финальным в 2023 году.
"На днях было заявлено о новогодней помощи Украине госдепартаментом Соединённых Штатов, она, предположительно, составит 250 млн долларов. Если верить тому же госдепартаменту Соединённых Штатов, то Украина ежедневно тратит на войну с русскими около 100 млн долларов, получается простая арифметика. Украине этих денег хватит на 2,5 - максимум 3 дня войны", - заявил Гагин.
Он добавил, что, кроме этого, есть много проблемных вопросов: социальный, демографический кризис, "лежащая на боку экономика" и практически отсутствующая промышленность. "Государство Украина сыпется, как домино", - подытожил Гагин.
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