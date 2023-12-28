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Правительство Германии верит, что США будут и дальше поддерживать Украину - РИА Новости, 28.12.2023
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18:01 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/ukraina-1918825229.html
Правительство Германии верит, что США будут и дальше поддерживать Украину
Правительство Германии верит, что США будут и дальше поддерживать Украину - РИА Новости, 28.12.2023
Правительство Германии верит, что США будут и дальше поддерживать Украину
Германия верит, что несмотря на политические разногласия в американском истеблишменте, США будут и дальше оказывать поддержку Украине, заявил в четверг... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:01
2023-12-28T18:01
в мире
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Германия верит, что несмотря на политические разногласия в американском истеблишменте, США будут и дальше оказывать поддержку Украине, заявил в четверг представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер. "Правительство США выделило очередной пакет военной помощи на сумму 250 миллионов долларов. Мы приняли это к сведению и приветствуем продолжающуюся поддержку Украины со стороны США. В дальнейшем мы верим, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, как заявил президент (Джо - ред.) Байден", - заявил Бюхнер на пресс-конференции кабмина. Когда его спросили о разногласиях в США по поводу продолжения дальнейшей помощи Украине, Бюхнер еще раз подчеркнул: "Мы не хотим об этом спекулировать. Как я уже сказал: канцлер предполагает, что США продолжат поддерживать Украину". Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США выделяют Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов. Он назвал пакет "финальным" в 2024 году. Белый дом ранее предупреждал, что этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжение средства на поддержку восточноевропейского союзника: новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование. Тем не менее, подвижек в согласовании запроса администрации о новой помощи Украине нет. Законодатели ушли на каникулы до 8 и 9 января для сената и палаты представителей соответственно, так и не договорившись о законопроекте. При этом в Белом доме вновь повторили, что поддержка запроса имеет критическое значение. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231228/poteri-1918818410.html
https://ria.ru/20231228/ukraina-1918821607.html
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в мире, украина, сергей лавров, нато, сша, германия, энтони блинкен
В мире, Украина, Сергей Лавров, НАТО, США, Германия, Энтони Блинкен
Правительство Германии верит, что США будут и дальше поддерживать Украину

Вольфганг Бюхнер: Германия верит, что США будут и дальше поддерживать Украину

© Depositphotos.com / pandionhiatus3Вид на Берлин
Вид на Берлин - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Depositphotos.com / pandionhiatus3
Вид на Берлин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Германия верит, что несмотря на политические разногласия в американском истеблишменте, США будут и дальше оказывать поддержку Украине, заявил в четверг представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер.
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"Правительство США выделило очередной пакет военной помощи на сумму 250 миллионов долларов. Мы приняли это к сведению и приветствуем продолжающуюся поддержку Украины со стороны США. В дальнейшем мы верим, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, как заявил президент (Джо - ред.) Байден", - заявил Бюхнер на пресс-конференции кабмина.
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Когда его спросили о разногласиях в США по поводу продолжения дальнейшей помощи Украине, Бюхнер еще раз подчеркнул: "Мы не хотим об этом спекулировать. Как я уже сказал: канцлер предполагает, что США продолжат поддерживать Украину".
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США выделяют Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов. Он назвал пакет "финальным" в 2024 году. Белый дом ранее предупреждал, что этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжение средства на поддержку восточноевропейского союзника: новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование. Тем не менее, подвижек в согласовании запроса администрации о новой помощи Украине нет. Законодатели ушли на каникулы до 8 и 9 января для сената и палаты представителей соответственно, так и не договорившись о законопроекте. При этом в Белом доме вновь повторили, что поддержка запроса имеет критическое значение.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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