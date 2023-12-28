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Призвавший воевать всю Украину глава Николаевской ОВА сделал два исключения - РИА Новости, 28.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:00 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/ukraina-1918824943.html
Призвавший воевать всю Украину глава Николаевской ОВА сделал два исключения
Призвавший воевать всю Украину глава Николаевской ОВА сделал два исключения - РИА Новости, 28.12.2023
Призвавший воевать всю Украину глава Николаевской ОВА сделал два исключения
Глава николаевской областной военной администрации Виталий Ким, призывавший воевать всю Украину, считает необоснованными разговоры об отправке на фронт... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:00
2023-12-28T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаевская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава николаевской областной военной администрации Виталий Ким, призывавший воевать всю Украину, считает необоснованными разговоры об отправке на фронт депутатов и сотрудников полиции. Ким в четверг в интервью "Фабрике новостей", запись которого опубликована на Youtube-канале проекта, заявлял, что воевать должны вообще все на Украине, а не только новые 500 тысяч мобилизованных. "Тезисы, например, пусть идут воюют полицейские, или пусть идут воюют депутаты, это неправильные тезисы, на мой взгляд. Депутатов мало - от них толку не будет. Полицейские должны обеспечивать порядок, это их прямая обязанность. То, что все вокруг плачут, кричат об этом, серьезно мешает", - сказал он в эфире телеканала "Рада". Ранее в Николаевской области был издан приказ о создании мобильных комиссий, которые будут искать и ловить уклоняющихся от военной службы. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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в мире, украина, николаевская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Призвавший воевать всю Украину глава Николаевской ОВА сделал два исключения

Глава Николаевской ОВА Ким осудил идею мобилизовать депутатов и полицейских

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава николаевской областной военной администрации Виталий Ким, призывавший воевать всю Украину, считает необоснованными разговоры об отправке на фронт депутатов и сотрудников полиции.
Ким в четверг в интервью "Фабрике новостей", запись которого опубликована на Youtube-канале проекта, заявлял, что воевать должны вообще все на Украине, а не только новые 500 тысяч мобилизованных.
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"Тезисы, например, пусть идут воюют полицейские, или пусть идут воюют депутаты, это неправильные тезисы, на мой взгляд. Депутатов мало - от них толку не будет. Полицейские должны обеспечивать порядок, это их прямая обязанность. То, что все вокруг плачут, кричат об этом, серьезно мешает", - сказал он в эфире телеканала "Рада". Ранее в Николаевской области был издан приказ о создании мобильных комиссий, которые будут искать и ловить уклоняющихся от военной службы.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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