Призвавший воевать всю Украину глава Николаевской ОВА сделал два исключения
Глава Николаевской ОВА Ким осудил идею мобилизовать депутатов и полицейских
© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава николаевской областной военной администрации Виталий Ким, призывавший воевать всю Украину, считает необоснованными разговоры об отправке на фронт депутатов и сотрудников полиции.
Ким в четверг в интервью "Фабрике новостей", запись которого опубликована на Youtube-канале проекта, заявлял, что воевать должны вообще все на Украине, а не только новые 500 тысяч мобилизованных.
"Тезисы, например, пусть идут воюют полицейские, или пусть идут воюют депутаты, это неправильные тезисы, на мой взгляд. Депутатов мало - от них толку не будет. Полицейские должны обеспечивать порядок, это их прямая обязанность. То, что все вокруг плачут, кричат об этом, серьезно мешает", - сказал он в эфире телеканала "Рада". Ранее в Николаевской области был издан приказ о создании мобильных комиссий, которые будут искать и ловить уклоняющихся от военной службы.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.