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На Украине назначили нового главу подконтрольной Киеву части ДНР
На Украине назначили нового главу подконтрольной Киеву части ДНР - РИА Новости, 28.12.2023
На Украине назначили нового главу подконтрольной Киеву части ДНР
Главой администрации подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики назначен Вадим Филашкин, указ об этом обнародован в четверг на сайте офиса Владимира... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T17:36
2023-12-28T17:36
2023-12-28T17:36
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Главой администрации подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики назначен Вадим Филашкин, указ об этом обнародован в четверг на сайте офиса Владимира Зеленского. Представитель кабмина Украины в Верховной раде Тарас Мельничук 12 декабря сообщал, что правительство согласовало назначение заместителя главы подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики Вадима Филашкина руководителем военной администрации этой части региона. "Назначить Филашкина Вадима Сергеевича главой Донецкой областной государственной администрации", - говорится в тексте документа. Кроме того, Зеленский еще одним указом назначил Александра Коваля главой Ровненской областной госадминистрации, который ранее возглавлял Ровненскую районную администрацию. Его назначение также было согласовано кабмином.
https://ria.ru/20231010/poltava-1901848075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Украине назначили нового главу подконтрольной Киеву части ДНР
Зеленский назначил Вадима Филашкина главой подконтрольной Киеву части ДНР