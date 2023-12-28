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На Украине назначили нового главу подконтрольной Киеву части ДНР - РИА Новости, 28.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/ukraina-1918820443.html
На Украине назначили нового главу подконтрольной Киеву части ДНР
На Украине назначили нового главу подконтрольной Киеву части ДНР - РИА Новости, 28.12.2023
На Украине назначили нового главу подконтрольной Киеву части ДНР
Главой администрации подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики назначен Вадим Филашкин, указ об этом обнародован в четверг на сайте офиса Владимира... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T17:36
2023-12-28T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Главой администрации подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики назначен Вадим Филашкин, указ об этом обнародован в четверг на сайте офиса Владимира Зеленского. Представитель кабмина Украины в Верховной раде Тарас Мельничук 12 декабря сообщал, что правительство согласовало назначение заместителя главы подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики Вадима Филашкина руководителем военной администрации этой части региона. "Назначить Филашкина Вадима Сергеевича главой Донецкой областной государственной администрации", - говорится в тексте документа. Кроме того, Зеленский еще одним указом назначил Александра Коваля главой Ровненской областной госадминистрации, который ранее возглавлял Ровненскую районную администрацию. Его назначение также было согласовано кабмином.
https://ria.ru/20231010/poltava-1901848075.html
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донецкая народная республика
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в мире, украина, донецкая народная республика, россия, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине назначили нового главу подконтрольной Киеву части ДНР

Зеленский назначил Вадима Филашкина главой подконтрольной Киеву части ДНР

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Главой администрации подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики назначен Вадим Филашкин, указ об этом обнародован в четверг на сайте офиса Владимира Зеленского.
Представитель кабмина Украины в Верховной раде Тарас Мельничук 12 декабря сообщал, что правительство согласовало назначение заместителя главы подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики Вадима Филашкина руководителем военной администрации этой части региона.
"Назначить Филашкина Вадима Сергеевича главой Донецкой областной государственной администрации", - говорится в тексте документа.
Кроме того, Зеленский еще одним указом назначил Александра Коваля главой Ровненской областной госадминистрации, который ранее возглавлял Ровненскую районную администрацию. Его назначение также было согласовано кабмином.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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