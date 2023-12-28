https://ria.ru/20231228/ukraina-1918814345.html

В ГУР попытались оправдать слова Буданова о несостоявшемся вторжении в Крым

В ГУР попытались оправдать слова Буданова о несостоявшемся вторжении в Крым - РИА Новости, 28.12.2023

В ГУР попытались оправдать слова Буданова о несостоявшемся вторжении в Крым

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов попытался оправдать слова своего шефа Кирилла Буданова о несостоявшемся... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T17:11

2023-12-28T17:11

2023-12-28T17:38

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов попытался оправдать слова своего шефа Кирилла Буданова о несостоявшемся вторжении ВСУ в Крым минувшим летом, назвав эти заявления частью борьбы на информационном фронте."Информация от военно-политического руководства — также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это необходимо", — приводит телеканал "Общественное" высказывание Юсова.При этом он признал, что ВСУ пытаются атаковать Крым при помощи западных партнеров, которые консультируют Киев и предоставляют ему сведения. В июле Буданов заявлял, что летом 2023 года Крым вернется в состав Украины силовым путем, а позже сказал, что ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России в границах 1991 года. При этом Владимир Зеленский высказывался против этого, поскольку, по его словам, в таком случае Киев может остаться без поддержки Запада. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20231208/kiev-1914508865.html

https://ria.ru/20231206/ukraina-1914101132.html

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, кирилл буданов, вооруженные силы украины, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр