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В ГУР попытались оправдать слова Буданова о несостоявшемся вторжении в Крым - РИА Новости, 28.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 28.12.2023 (обновлено: 17:38 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/ukraina-1918814345.html
В ГУР попытались оправдать слова Буданова о несостоявшемся вторжении в Крым
В ГУР попытались оправдать слова Буданова о несостоявшемся вторжении в Крым - РИА Новости, 28.12.2023
В ГУР попытались оправдать слова Буданова о несостоявшемся вторжении в Крым
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов попытался оправдать слова своего шефа Кирилла Буданова о несостоявшемся... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T17:11
2023-12-28T17:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кирилл буданов
вооруженные силы украины
россия
республика крым
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов попытался оправдать слова своего шефа Кирилла Буданова о несостоявшемся вторжении ВСУ в Крым минувшим летом, назвав эти заявления частью борьбы на информационном фронте."Информация от военно-политического руководства — также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это необходимо", — приводит телеканал "Общественное" высказывание Юсова.При этом он признал, что ВСУ пытаются атаковать Крым при помощи западных партнеров, которые консультируют Киев и предоставляют ему сведения. В июле Буданов заявлял, что летом 2023 года Крым вернется в состав Украины силовым путем, а позже сказал, что ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России в границах 1991 года. При этом Владимир Зеленский высказывался против этого, поскольку, по его словам, в таком случае Киев может остаться без поддержки Запада. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20231208/kiev-1914508865.html
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914101132.html
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в мире, украина, кирилл буданов, вооруженные силы украины, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Россия, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ГУР попытались оправдать слова Буданова о несостоявшемся вторжении в Крым

ГУР МО Украины назвало слова Буданова о вторжении в Крым информационной борьбой

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов попытался оправдать слова своего шефа Кирилла Буданова о несостоявшемся вторжении ВСУ в Крым минувшим летом, назвав эти заявления частью борьбы на информационном фронте.
«
"Информация от военно-политического руководства — также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это необходимо", — приводит телеканал "Общественное" высказывание Юсова.
Киев. 14 января 2023 - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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При этом он признал, что ВСУ пытаются атаковать Крым при помощи западных партнеров, которые консультируют Киев и предоставляют ему сведения.
В июле Буданов заявлял, что летом 2023 года Крым вернется в состав Украины силовым путем, а позже сказал, что ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России в границах 1991 года. При этом Владимир Зеленский высказывался против этого, поскольку, по его словам, в таком случае Киев может остаться без поддержки Запада.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Рустем Умеров
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКирилл БудановВооруженные силы УкраиныРоссияРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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