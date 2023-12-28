В ГУР попытались оправдать слова Буданова о несостоявшемся вторжении в Крым
ГУР МО Украины назвало слова Буданова о вторжении в Крым информационной борьбой
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов попытался оправдать слова своего шефа Кирилла Буданова о несостоявшемся вторжении ВСУ в Крым минувшим летом, назвав эти заявления частью борьбы на информационном фронте.
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"Информация от военно-политического руководства — также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это необходимо", — приводит телеканал "Общественное" высказывание Юсова.
При этом он признал, что ВСУ пытаются атаковать Крым при помощи западных партнеров, которые консультируют Киев и предоставляют ему сведения.
В июле Буданов заявлял, что летом 2023 года Крым вернется в состав Украины силовым путем, а позже сказал, что ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России в границах 1991 года. При этом Владимир Зеленский высказывался против этого, поскольку, по его словам, в таком случае Киев может остаться без поддержки Запада.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.