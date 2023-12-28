https://ria.ru/20231228/ukraina-1918805320.html

СМИ: украинский переселенец получил три года колонии за отказ служить в ВСУ

СМИ: украинский переселенец получил три года колонии за отказ служить в ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023

СМИ: украинский переселенец получил три года колонии за отказ служить в ВСУ

Тернопольский районный суд на западе Украины приговорил к трем годам лишения свободы мужчину из Запорожской области за отказ вступать в ряды ВСУ, сообщает в... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T16:30

2023-12-28T16:30

2023-12-28T16:30

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Тернопольский районный суд на западе Украины приговорил к трем годам лишения свободы мужчину из Запорожской области за отказ вступать в ряды ВСУ, сообщает в четверг телеканал ТСН. "В Тернопольской области к трем годам лишения свободы приговорили переселенца из Запорожской области, получившего повестку, но отказавшийся от мобилизации. По данным суда, переселенец в мае 2023 прошел ВВК (военно-врачебная комиссия – ред.), которая признала его годным к службе в армии. Он получил повестку и должен был 6 июня прийти в военкомат, однако уклонился", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. По данным телеканала, на суде мужчина подтвердил, что был пригоден к службе в ВСУ и получил повестку, однако не пришел в военкомат, объяснив свой поступок личными соображениями, "связанными с безопасностью его отца", оставшегося проживать на территории Российской Федерации. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, тернопольская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр