https://ria.ru/20231228/ukraina-1918799434.html

Развожаев сравнил Украину с ошибкой 404

Развожаев сравнил Украину с ошибкой 404 - РИА Новости, 28.12.2023

Развожаев сравнил Украину с ошибкой 404

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев при подведении итогов года сравнил Украину с пользовательской интернет-ошибкой 404. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T16:01

2023-12-28T16:01

2023-12-28T16:24

специальная военная операция на украине

украина

безопасность

россия

севастополь

михаил развожаев

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев при подведении итогов года сравнил Украину с пользовательской интернет-ошибкой 404. В частности, он прокомментировал удар ВСУ в сентябре по штабу Черноморского флота в центре города."Когда была атака по штабу Черноморского флота, никого не смутило, что объект находится в центре города и там сотни людей были в это время на улицах. Никого из товарищей государства 404 это не смутило", — подчеркнул губернатор. При этом Развожаев отметил, что дальнейшая судьба штаба Черноморского флота зависит от Минобороны. По его словам, сейчас идут консультации, возможно, в ближайшее время удастся прийти к определенному решению. ВСУ 22 сентября нанесли ракетный удар по Севастополю, российская ПВО сбила пять снарядов. Повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.Позднее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук фактически признал, что удар по Севастополю нанесла Украина. В своем Telegram-канале он написал, что "благодарит летчиков".По информации британских СМИ, для атаки использовались переданные королевством ракеты Storm Shadow. В Лондоне отказались комментировать эти сообщения.

https://ria.ru/20230607/ukraina-1876657139.html

https://ria.ru/20230916/blef-1896687732.html

украина

россия

севастополь

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, безопасность, россия, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр