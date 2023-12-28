https://ria.ru/20231228/ukraina-1918799434.html
Развожаев сравнил Украину с ошибкой 404
Развожаев сравнил Украину с ошибкой 404 - РИА Новости, 28.12.2023
Развожаев сравнил Украину с ошибкой 404
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев при подведении итогов года сравнил Украину с пользовательской интернет-ошибкой 404. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T16:01
2023-12-28T16:01
2023-12-28T16:24
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севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев при подведении итогов года сравнил Украину с пользовательской интернет-ошибкой 404. В частности, он прокомментировал удар ВСУ в сентябре по штабу Черноморского флота в центре города."Когда была атака по штабу Черноморского флота, никого не смутило, что объект находится в центре города и там сотни людей были в это время на улицах. Никого из товарищей государства 404 это не смутило", — подчеркнул губернатор. При этом Развожаев отметил, что дальнейшая судьба штаба Черноморского флота зависит от Минобороны. По его словам, сейчас идут консультации, возможно, в ближайшее время удастся прийти к определенному решению. ВСУ 22 сентября нанесли ракетный удар по Севастополю, российская ПВО сбила пять снарядов. Повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.Позднее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук фактически признал, что удар по Севастополю нанесла Украина. В своем Telegram-канале он написал, что "благодарит летчиков".По информации британских СМИ, для атаки использовались переданные королевством ракеты Storm Shadow. В Лондоне отказались комментировать эти сообщения.
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876657139.html
https://ria.ru/20230916/blef-1896687732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, безопасность, россия, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Россия, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Развожаев сравнил Украину с ошибкой 404
Развожаев, вспомнив об атаке на Севастополь, назвал Украину государством 404
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев при подведении итогов года сравнил Украину с пользовательской интернет-ошибкой 404.
В частности, он прокомментировал удар ВСУ
в сентябре по штабу Черноморского флота в центре города.
«
"Когда была атака по штабу Черноморского флота, никого не смутило, что объект находится в центре города и там сотни людей были в это время на улицах. Никого из товарищей государства 404 это не смутило", — подчеркнул губернатор.
При этом Развожаев отметил, что дальнейшая судьба штаба Черноморского флота зависит от Минобороны. По его словам, сейчас идут консультации, возможно, в ближайшее время удастся прийти к определенному решению.
Медведев назвал Украину "страной 404"
Ошибка 404 или Not Found ("не найдено") означает, что запрашиваемый ресурс недоступен. Пользователи наиболее часто сталкиваются с этой проблемой при посещении так называемых битых или мертвых ссылок. Это делает ошибку 404 одной из наиболее узнаваемых в сети Интернет.
ВСУ 22 сентября нанесли ракетный удар по Севастополю, российская ПВО сбила пять снарядов. Повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.
Позднее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук фактически признал, что удар по Севастополю нанесла Украина. В своем Telegram-канале он написал, что "благодарит летчиков".
По информации британских СМИ, для атаки использовались переданные королевством ракеты Storm Shadow. В Лондоне отказались комментировать эти сообщения.
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