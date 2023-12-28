https://ria.ru/20231228/ukraina-1918797781.html

Рогов предложил провести на Украине повторный референдум о независимости

Рогов предложил провести на Украине повторный референдум о независимости - РИА Новости, 28.12.2023

Рогов предложил провести на Украине повторный референдум о независимости

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов предложил провести на территории Украины повторный референдум о... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:56

2023-12-28T15:56

2023-12-28T15:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов предложил провести на территории Украины повторный референдум о независимости, так как предыдущий, по его словам, был полностью сфальсифицирован. Ранее миллиардер Дэвид Сакс написал на своей странице в соцсети X, что сейчас администрация президента США Джо Байдена хотела бы рассмотреть предложенный ранее американским предпринимателем Илоном Маском план. В свою очередь сам Маск заявил, что если бы был принят предложенный им в 2022 году план, то многих смертей удалось бы избежать. План Маска предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН" (Донбасс, Херсонская и Запорожская области), сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины. "Если речь зашла о повторных референдумах, то мы, жители новых регионов Российской Федерации, для себя все окончательно решили, вернувшись навсегда домой, на свою историческую родину. А вот где и нужно провести повторный референдум, так это на всем постукраинском пространстве, подконтрольном режиму Зеленского, включая, в том числе, исторически русские города Чернигов, Харьков, Киев, Днепропетровск, Одессу, вплоть до Львова, с вопросом о независимости", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, итоги референдума в декабре 1991 года, где большинство населения якобы поддержало независимость Украины, были сфальсифицированы, а жители УССР обмануты и оторваны на долгие годы от своей большой родины – Российской Федерации. "Вот сегодня и настало время исправить историческое преступление, на которое пошла группа сепаратистов из числа местной партноменклатуры и украинских националистов. Уверен, что многие регионы Украины последуют нашему примеру и вернутся обратно домой - в состав единой и мощной России", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20231228/kherson-1918662513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир рогов, ситуация в днр и лнр, россия