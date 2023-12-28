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Рогов предложил провести на Украине повторный референдум о независимости - РИА Новости, 28.12.2023
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15:56 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/ukraina-1918797781.html
Рогов предложил провести на Украине повторный референдум о независимости
Рогов предложил провести на Украине повторный референдум о независимости - РИА Новости, 28.12.2023
Рогов предложил провести на Украине повторный референдум о независимости
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов предложил провести на территории Украины повторный референдум о... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:56
2023-12-28T15:56
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов предложил провести на территории Украины повторный референдум о независимости, так как предыдущий, по его словам, был полностью сфальсифицирован. Ранее миллиардер Дэвид Сакс написал на своей странице в соцсети X, что сейчас администрация президента США Джо Байдена хотела бы рассмотреть предложенный ранее американским предпринимателем Илоном Маском план. В свою очередь сам Маск заявил, что если бы был принят предложенный им в 2022 году план, то многих смертей удалось бы избежать. План Маска предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН" (Донбасс, Херсонская и Запорожская области), сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины. "Если речь зашла о повторных референдумах, то мы, жители новых регионов Российской Федерации, для себя все окончательно решили, вернувшись навсегда домой, на свою историческую родину. А вот где и нужно провести повторный референдум, так это на всем постукраинском пространстве, подконтрольном режиму Зеленского, включая, в том числе, исторически русские города Чернигов, Харьков, Киев, Днепропетровск, Одессу, вплоть до Львова, с вопросом о независимости", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, итоги референдума в декабре 1991 года, где большинство населения якобы поддержало независимость Украины, были сфальсифицированы, а жители УССР обмануты и оторваны на долгие годы от своей большой родины – Российской Федерации. "Вот сегодня и настало время исправить историческое преступление, на которое пошла группа сепаратистов из числа местной партноменклатуры и украинских националистов. Уверен, что многие регионы Украины последуют нашему примеру и вернутся обратно домой - в состав единой и мощной России", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20231228/kherson-1918662513.html
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в мире, украина, владимир рогов, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Рогов, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
Рогов предложил провести на Украине повторный референдум о независимости

Рогов: прошлый референдум о независимости Украины полностью сфальсифицировали

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов предложил провести на территории Украины повторный референдум о независимости, так как предыдущий, по его словам, был полностью сфальсифицирован.
Ранее миллиардер Дэвид Сакс написал на своей странице в соцсети X, что сейчас администрация президента США Джо Байдена хотела бы рассмотреть предложенный ранее американским предпринимателем Илоном Маском план. В свою очередь сам Маск заявил, что если бы был принят предложенный им в 2022 году план, то многих смертей удалось бы избежать. План Маска предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН" (Донбасс, Херсонская и Запорожская области), сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
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"Если речь зашла о повторных референдумах, то мы, жители новых регионов Российской Федерации, для себя все окончательно решили, вернувшись навсегда домой, на свою историческую родину. А вот где и нужно провести повторный референдум, так это на всем постукраинском пространстве, подконтрольном режиму Зеленского, включая, в том числе, исторически русские города Чернигов, Харьков, Киев, Днепропетровск, Одессу, вплоть до Львова, с вопросом о независимости", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, итоги референдума в декабре 1991 года, где большинство населения якобы поддержало независимость Украины, были сфальсифицированы, а жители УССР обмануты и оторваны на долгие годы от своей большой родины – Российской Федерации.
"Вот сегодня и настало время исправить историческое преступление, на которое пошла группа сепаратистов из числа местной партноменклатуры и украинских националистов. Уверен, что многие регионы Украины последуют нашему примеру и вернутся обратно домой - в состав единой и мощной России", - подчеркнул Рогов.
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