https://ria.ru/20231228/ukraina-1918759718.html

Украинский омбудсмен заявил, что договорился с МО по проекту о мобилизации

Украинский омбудсмен заявил, что договорился с МО по проекту о мобилизации - РИА Новости, 28.12.2023

Украинский омбудсмен заявил, что договорился с МО по проекту о мобилизации

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в четверг, что достиг компромисса с минобороны относительно противоречивых норм... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:07

2023-12-28T14:07

2023-12-28T14:10

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в четверг, что достиг компромисса с минобороны относительно противоречивых норм нового законопроекта о мобилизации, по его словам, будут приняты решения, обеспечивающие права граждан и позволяющие провести мобилизацию. В среду Лубинец заявил, что в новом законопроекте есть положения, которые нарушают конституцию Украины. "Конституция разрешает ограничивать права во время военного положения. С другой стороны, в законопроекте не могут прямо быть нарушены права, которые обозначены базовыми нормами конституции... Вчера вечером у меня состоялось рабочее совещание, где присутствовали представители минобороны и специалисты нашей институции, где мы уже достигли компромисса, как, с одной стороны, обеспечить закон о мобилизации, с другой, не нарушать права человека", - сказал Лубинец на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна". Он добавил, что министр обороны Украины Рустем Умеров заверил его, что вверенное ему ведомство не намерено нарушать права граждан страны. "При подготовке этого законопроекта до внесения в сессионный зал будет заседание профильного комитета, будет отдельная экспертная оценка от меня. И будет сделано так, что права людей будут обеспечены", - резюмировал он. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231228/ukraintsy-1918613657.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр