Власти Николаевской области угрожают отправлять врачей из ВВК на фронт
Власти Николаевской области угрожают отправить на фронт бравших взятки врачей
© Фото : соцсетиБлокпост в Киеве
© Фото : соцсети
Блокпост в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью проекту "Фабрика новостей", запись которого опубликована на Youtube-канале проекта, пригрозил отправлять на фронт бравших взятки врачей военно-врачебных комиссий (ВВК).
"Врачи и ответственные за ВВК были собраны, и есть процент брони у медиков, выше 50%, там 67 и так далее. Очень просто: если вы берете взятки и кого-то не пускаете в армию, то идите сами. Мы предупредили, что снизим лимит на тех врачей, которые плохо работают и все это помогает немного", - заявил Ким.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.