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Постпред Ульянов назвал США главным бенефициаром конфликта на Украине - РИА Новости, 28.12.2023
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00:27 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/ukraina-1918593382.html
Постпред Ульянов назвал США главным бенефициаром конфликта на Украине
Постпред Ульянов назвал США главным бенефициаром конфликта на Украине - РИА Новости, 28.12.2023
Постпред Ульянов назвал США главным бенефициаром конфликта на Украине
США являются главным бенефициаром конфликта на Украине, в то время как их партнеры в Европе "очень сильно проигрывают", заявил в интервью РИА Новости постоянный РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T00:27
2023-12-28T00:27
украина
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европа
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ВЕНА, 28 дек – РИА Новости. США являются главным бенефициаром конфликта на Украине, в то время как их партнеры в Европе "очень сильно проигрывают", заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Насколько я понимаю, Соединенные Штаты – это главный бенефициар нынешней ситуации вокруг Украины. Вашингтон на этом зарабатывает деньги. А вот Европа проигрывает очень сильно. Та же Германия. То есть им это идет во вред, но европейцы следуют указаниям из Вашингтона", - сказал Ульянов. Он также напомнил о недавнем, 12-м по счету пакете санкций, принятом Евросоюзом в отношении России. Как отметил дипломат, ВВП России даже в условиях санкционного давления, согласно последним оценкам, в текущем году вырастет на 3,5%. Этот показатель выше, чем у абсолютного большинства стран ЕС, добавил Ульянов, что лишь демонстрирует неэффективность рестрикций западных стран. "И последнее, тоже очень яркий пример. В 2022 году, в марте-апреле, удалось, почти удалось, договориться с украинцами о мирной договоренности, о мирном соглашении с целью прекращения военных действий, но против этого выступили англичане, американцы. А затем к ним присоединились, как всегда, и есовцы", - рассказал российский дипломат. По его словам, указанные примеры свидетельствуют о том, что во многих ключевых моментах политика Евросоюза "действительно определяется англосаксонской повесткой дня". "Что касается того, произойдут ли какие-то перемены, то пока не очень похоже, что перемены произойдут", - заключил собеседник агентства.
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украина, россия, европа, михаил ульянов (дипломат), евросоюз, в мире
Украина, Россия, Европа, Михаил Ульянов (дипломат), Евросоюз, В мире
Постпред Ульянов назвал США главным бенефициаром конфликта на Украине

Постпред Ульянов: конфликт на Украине выгоден США, Европа проигрывает из-за него

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 28 дек – РИА Новости. США являются главным бенефициаром конфликта на Украине, в то время как их партнеры в Европе "очень сильно проигрывают", заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«
"Насколько я понимаю, Соединенные Штаты – это главный бенефициар нынешней ситуации вокруг Украины. Вашингтон на этом зарабатывает деньги. А вот Европа проигрывает очень сильно. Та же Германия. То есть им это идет во вред, но европейцы следуют указаниям из Вашингтона", - сказал Ульянов.
Он также напомнил о недавнем, 12-м по счету пакете санкций, принятом Евросоюзом в отношении России. Как отметил дипломат, ВВП России даже в условиях санкционного давления, согласно последним оценкам, в текущем году вырастет на 3,5%. Этот показатель выше, чем у абсолютного большинства стран ЕС, добавил Ульянов, что лишь демонстрирует неэффективность рестрикций западных стран.
"И последнее, тоже очень яркий пример. В 2022 году, в марте-апреле, удалось, почти удалось, договориться с украинцами о мирной договоренности, о мирном соглашении с целью прекращения военных действий, но против этого выступили англичане, американцы. А затем к ним присоединились, как всегда, и есовцы", - рассказал российский дипломат.
По его словам, указанные примеры свидетельствуют о том, что во многих ключевых моментах политика Евросоюза "действительно определяется англосаксонской повесткой дня". "Что касается того, произойдут ли какие-то перемены, то пока не очень похоже, что перемены произойдут", - заключил собеседник агентства.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Ульянов: у США не осталось шансов сохранить однополярный мир
14 декабря, 01:54
 
УкраинаРоссияЕвропаМихаил Ульянов (дипломат)ЕвросоюзВ мире
 
 
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