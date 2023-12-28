https://ria.ru/20231228/ukraina-1918593382.html

Постпред Ульянов назвал США главным бенефициаром конфликта на Украине

Постпред Ульянов назвал США главным бенефициаром конфликта на Украине - РИА Новости, 28.12.2023

Постпред Ульянов назвал США главным бенефициаром конфликта на Украине

США являются главным бенефициаром конфликта на Украине, в то время как их партнеры в Европе "очень сильно проигрывают", заявил в интервью РИА Новости постоянный РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T00:27

2023-12-28T00:27

2023-12-28T00:27

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в мире

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ВЕНА, 28 дек – РИА Новости. США являются главным бенефициаром конфликта на Украине, в то время как их партнеры в Европе "очень сильно проигрывают", заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Насколько я понимаю, Соединенные Штаты – это главный бенефициар нынешней ситуации вокруг Украины. Вашингтон на этом зарабатывает деньги. А вот Европа проигрывает очень сильно. Та же Германия. То есть им это идет во вред, но европейцы следуют указаниям из Вашингтона", - сказал Ульянов. Он также напомнил о недавнем, 12-м по счету пакете санкций, принятом Евросоюзом в отношении России. Как отметил дипломат, ВВП России даже в условиях санкционного давления, согласно последним оценкам, в текущем году вырастет на 3,5%. Этот показатель выше, чем у абсолютного большинства стран ЕС, добавил Ульянов, что лишь демонстрирует неэффективность рестрикций западных стран. "И последнее, тоже очень яркий пример. В 2022 году, в марте-апреле, удалось, почти удалось, договориться с украинцами о мирной договоренности, о мирном соглашении с целью прекращения военных действий, но против этого выступили англичане, американцы. А затем к ним присоединились, как всегда, и есовцы", - рассказал российский дипломат. По его словам, указанные примеры свидетельствуют о том, что во многих ключевых моментах политика Евросоюза "действительно определяется англосаксонской повесткой дня". "Что касается того, произойдут ли какие-то перемены, то пока не очень похоже, что перемены произойдут", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231214/ulyanov-1915665808.html

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украина, россия, европа, михаил ульянов (дипломат), евросоюз, в мире