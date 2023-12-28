https://ria.ru/20231228/tsik-1918660901.html

ЦИК зарегистрирует доверенных лиц Путина

ЦИК зарегистрирует доверенных лиц Путина - РИА Новости, 28.12.2023

ЦИК зарегистрирует доверенных лиц Путина

Центральная избирательная комиссия РФ в четверг будет регистрировать доверенных лиц кандидата Владимира Путина, следует из проекта повестки ЦИК. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T10:52

2023-12-28T10:52

2023-12-28T13:49

политика

россия

владимир путин

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ в четверг будет регистрировать доверенных лиц кандидата Владимира Путина, следует из проекта повестки ЦИК."О регистрации доверенных лиц кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", - говорится в первом пункте повестки, опубликованной на сайте ЦИК.Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года.Действующий глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.

https://ria.ru/20231227/pamfilova-1918441000.html

https://ria.ru/20231226/vybory-1918159174.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин