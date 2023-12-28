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ЦИК зарегистрирует доверенных лиц Путина - РИА Новости, 28.12.2023
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10:52 28.12.2023 (обновлено: 13:49 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/tsik-1918660901.html
ЦИК зарегистрирует доверенных лиц Путина
ЦИК зарегистрирует доверенных лиц Путина - РИА Новости, 28.12.2023
ЦИК зарегистрирует доверенных лиц Путина
Центральная избирательная комиссия РФ в четверг будет регистрировать доверенных лиц кандидата Владимира Путина, следует из проекта повестки ЦИК. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:52
2023-12-28T13:49
политика
россия
владимир путин
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ в четверг будет регистрировать доверенных лиц кандидата Владимира Путина, следует из проекта повестки ЦИК."О регистрации доверенных лиц кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", - говорится в первом пункте повестки, опубликованной на сайте ЦИК.Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года.Действующий глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.
https://ria.ru/20231227/pamfilova-1918441000.html
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин, Выборы президента России — 2024
ЦИК зарегистрирует доверенных лиц Путина

ЦИК зарегистрирует доверенных лиц Путина в четверг

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ в четверг будет регистрировать доверенных лиц кандидата Владимира Путина, следует из проекта повестки ЦИК.
"О регистрации доверенных лиц кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", - говорится в первом пункте повестки, опубликованной на сайте ЦИК.
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Памфилова: ЦИК доброжелательно относится ко всем кандидатам в президенты
Вчера, 14:04
Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года.
Действующий глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.
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