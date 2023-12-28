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Глава Калининградской области обвинил Литву во вреде жителям региона - РИА Новости, 28.12.2023
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07:20 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/tranzit-1918610329.html
Глава Калининградской области обвинил Литву во вреде жителям региона
Глава Калининградской области обвинил Литву во вреде жителям региона - РИА Новости, 28.12.2023
Глава Калининградской области обвинил Литву во вреде жителям региона
Литва упорно пытается мелко вредить калининградцам, вводя дополнительный контроль транзита, все действия литовской стороны направлены исключительно на... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T07:20
2023-12-28T07:20
калининградская область
антон алиханов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
литва
россия
экономика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Литва упорно пытается мелко вредить калининградцам, вводя дополнительный контроль транзита, все действия литовской стороны направлены исключительно на осложнение жизни людей, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Федеральная таможенная служба (ФТС) России 25 ноября сообщила об очереди из грузовиков, возникшей на российско-литовском участке границы в Калининградской области (МАПП Чернышевское, сопредельный). В декабре очередь продолжала расти, в середине декабря сообщалось о 265 машинах, ожидающих проезда. Очередь была ликвидирована только 25 декабря. С 18 декабря Литва также ужесточила правила транзита подсанкционных товаров в Калининградскую область, перевозчики должны подавать декларацию производителя. "Все действия литовской стороны направлены исключительно на осложнение жизни калининградцев. Это попытка хоть как-то в отсутствие иных возможностей испортить жизнь российским гражданам. Поэтому они очень упорно пытаются вот так мелко вредить, продолжают этим заниматься", - добавил Алиханов. Он добавил, что Калининградская область в ближайших перспективах должна быть полностью независима от решений со стороны литовского государства. "Для нас неприемлемо, когда без какого-либо объяснения, в нарушение всех договоров, своих обязательств литовская сторона принимает такие меры", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20231228/kaliningrad-1918603940.html
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калининградская область
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калининградская область, антон алиханов, федеральная таможенная служба (фтс россии), литва, россия, экономика
Калининградская область, Антон Алиханов, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Литва, Россия, Экономика
Глава Калининградской области обвинил Литву во вреде жителям региона

Алиханов: Литва пытается вредить калининградцам, ужесточая контроль транзита

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОчереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области
Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Литва упорно пытается мелко вредить калининградцам, вводя дополнительный контроль транзита, все действия литовской стороны направлены исключительно на осложнение жизни людей, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Федеральная таможенная служба (ФТС) России 25 ноября сообщила об очереди из грузовиков, возникшей на российско-литовском участке границы в Калининградской области (МАПП Чернышевское, сопредельный). В декабре очередь продолжала расти, в середине декабря сообщалось о 265 машинах, ожидающих проезда. Очередь была ликвидирована только 25 декабря.
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С 18 декабря Литва также ужесточила правила транзита подсанкционных товаров в Калининградскую область, перевозчики должны подавать декларацию производителя.
"Все действия литовской стороны направлены исключительно на осложнение жизни калининградцев. Это попытка хоть как-то в отсутствие иных возможностей испортить жизнь российским гражданам. Поэтому они очень упорно пытаются вот так мелко вредить, продолжают этим заниматься", - добавил Алиханов.
Он добавил, что Калининградская область в ближайших перспективах должна быть полностью независима от решений со стороны литовского государства.
"Для нас неприемлемо, когда без какого-либо объяснения, в нарушение всех договоров, своих обязательств литовская сторона принимает такие меры", - заключил губернатор.
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Калининградская областьАнтон АлихановФедеральная таможенная служба (ФТС России)ЛитваРоссияЭкономика
 
 
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