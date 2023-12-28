https://ria.ru/20231228/tranzit-1918610329.html

Глава Калининградской области обвинил Литву во вреде жителям региона

Глава Калининградской области обвинил Литву во вреде жителям региона - РИА Новости, 28.12.2023

Глава Калининградской области обвинил Литву во вреде жителям региона

Литва упорно пытается мелко вредить калининградцам, вводя дополнительный контроль транзита, все действия литовской стороны направлены исключительно на... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T07:20

2023-12-28T07:20

2023-12-28T07:20

калининградская область

антон алиханов

федеральная таможенная служба (фтс россии)

литва

россия

экономика

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Литва упорно пытается мелко вредить калининградцам, вводя дополнительный контроль транзита, все действия литовской стороны направлены исключительно на осложнение жизни людей, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Федеральная таможенная служба (ФТС) России 25 ноября сообщила об очереди из грузовиков, возникшей на российско-литовском участке границы в Калининградской области (МАПП Чернышевское, сопредельный). В декабре очередь продолжала расти, в середине декабря сообщалось о 265 машинах, ожидающих проезда. Очередь была ликвидирована только 25 декабря. С 18 декабря Литва также ужесточила правила транзита подсанкционных товаров в Калининградскую область, перевозчики должны подавать декларацию производителя. "Все действия литовской стороны направлены исключительно на осложнение жизни калининградцев. Это попытка хоть как-то в отсутствие иных возможностей испортить жизнь российским гражданам. Поэтому они очень упорно пытаются вот так мелко вредить, продолжают этим заниматься", - добавил Алиханов. Он добавил, что Калининградская область в ближайших перспективах должна быть полностью независима от решений со стороны литовского государства. "Для нас неприемлемо, когда без какого-либо объяснения, в нарушение всех договоров, своих обязательств литовская сторона принимает такие меры", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20231228/kaliningrad-1918603940.html

https://ria.ru/20231124/kpp-1911540871.html

калининградская область

литва

россия

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калининградская область, антон алиханов, федеральная таможенная служба (фтс россии), литва, россия, экономика