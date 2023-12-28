https://ria.ru/20231228/tramp-1918605556.html

Трамп призвал страны НАТО сравняться с США по объему помощи Украине

Трамп призвал страны НАТО сравняться с США по объему помощи Украине - РИА Новости, 28.12.2023

Трамп призвал страны НАТО сравняться с США по объему помощи Украине

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сравняться с Америкой по помощи Украине, в одиночку Штаты не могут продолжать поддерживать Киев. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T05:51

2023-12-28T05:51

2023-12-28T05:51

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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сравняться с Америкой по помощи Украине, в одиночку Штаты не могут продолжать поддерживать Киев. Ранее в июле Трамп заявлял, что в случае победы на предстоящих выборах будет требовать у Европы возмещения американских расходов на помощь Украине. Тогда он отмечал, что Штаты потратили около 200 миллиардов на помощь Киеву, а Европа - лишь малая часть от этой суммы. "Очень несправедливо. Я говорю, они должны сравняться (с США - ред.), и если они не сравняются, США не смогут продолжать это делать", - сказал Трамп в интервью Just The News. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231228/antonov-1918605066.html

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украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато, в мире