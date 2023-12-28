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Трамп заявил, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль - РИА Новости, 28.12.2023
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04:57 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/tramp-1918602408.html
Трамп заявил, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль
Трамп заявил, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль - РИА Новости, 28.12.2023
Трамп заявил, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер страны Джо Байден позволил случиться новому витку палестино-израильского конфликта, а при... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T04:57
2023-12-28T04:57
в мире
сша
израиль
дональд трамп
джо байден
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер страны Джо Байден позволил случиться новому витку палестино-израильского конфликта, а при президентстве Трампа атака ХАМАС на Израиль "никогда бы не случилась". "Это никогда бы не случилось, 7 октября никогда бы не случилось", - сказал Трамп в интервью Just The News. Он добавил, что мог бы договориться, а теперь это сделать гораздо сложнее. "Байден позволил этому случиться", - подытожил Трамп. При этом экс-президент отметил, что Байден пытается играть на два фронта, но терпит неудачу.
https://ria.ru/20231024/tramp-1904819850.html
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в мире, сша, израиль, дональд трамп, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Трамп заявил, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль

Трамп: Байден допустил новый виток конфликта Израиля и Палестины

© AP Photo / Godofredo A. VásquezДональд Трамп выступает на предвыборном митинге в штате Невада
Дональд Трамп выступает на предвыборном митинге в штате Невада - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Godofredo A. Vásquez
Дональд Трамп выступает на предвыборном митинге в штате Невада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер страны Джо Байден позволил случиться новому витку палестино-израильского конфликта, а при президентстве Трампа атака ХАМАС на Израиль "никогда бы не случилась".
«
"Это никогда бы не случилось, 7 октября никогда бы не случилось", - сказал Трамп в интервью Just The News.
Он добавил, что мог бы договориться, а теперь это сделать гораздо сложнее.
"Байден позволил этому случиться", - подытожил Трамп.
При этом экс-президент отметил, что Байден пытается играть на два фронта, но терпит неудачу.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Трамп резко высказался о действиях Байдена по Украине и Израилю
24 октября, 00:04
 
В миреСШАИзраильДональд ТрампДжо БайденХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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