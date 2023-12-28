https://ria.ru/20231228/tramp-1918602408.html

Трамп заявил, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль

Трамп заявил, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль - РИА Новости, 28.12.2023

Трамп заявил, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер страны Джо Байден позволил случиться новому витку палестино-израильского конфликта, а при... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T04:57

2023-12-28T04:57

2023-12-28T04:57

в мире

сша

израиль

дональд трамп

джо байден

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер страны Джо Байден позволил случиться новому витку палестино-израильского конфликта, а при президентстве Трампа атака ХАМАС на Израиль "никогда бы не случилась". "Это никогда бы не случилось, 7 октября никогда бы не случилось", - сказал Трамп в интервью Just The News. Он добавил, что мог бы договориться, а теперь это сделать гораздо сложнее. "Байден позволил этому случиться", - подытожил Трамп. При этом экс-президент отметил, что Байден пытается играть на два фронта, но терпит неудачу.

https://ria.ru/20231024/tramp-1904819850.html

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в мире, сша, израиль, дональд трамп, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году