https://ria.ru/20231228/tramp-1918602408.html
Трамп заявил, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль
Трамп заявил, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль - РИА Новости, 28.12.2023
Трамп заявил, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер страны Джо Байден позволил случиться новому витку палестино-израильского конфликта, а при... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T04:57
2023-12-28T04:57
2023-12-28T04:57
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер страны Джо Байден позволил случиться новому витку палестино-израильского конфликта, а при президентстве Трампа атака ХАМАС на Израиль "никогда бы не случилась". "Это никогда бы не случилось, 7 октября никогда бы не случилось", - сказал Трамп в интервью Just The News. Он добавил, что мог бы договориться, а теперь это сделать гораздо сложнее. "Байден позволил этому случиться", - подытожил Трамп. При этом экс-президент отметил, что Байден пытается играть на два фронта, но терпит неудачу.
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в мире, сша, израиль, дональд трамп, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Трамп заявил, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль
Трамп: Байден допустил новый виток конфликта Израиля и Палестины