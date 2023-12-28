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Рогов заявил, что украинские военные открыли огонь по Токмаку - РИА Новости, 28.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:00 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/tokmak-1918757760.html
Рогов заявил, что украинские военные открыли огонь по Токмаку
Рогов заявил, что украинские военные открыли огонь по Токмаку - РИА Новости, 28.12.2023
Рогов заявил, что украинские военные открыли огонь по Токмаку
Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:00
2023-12-28T14:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
токмак
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Прямо сейчас враг наносит удары по Токмаку. Работает ПВО", - сказал Рогов. По его словам, ВСУ атаковали город из реактивных систем залпового огня. Какие последствия, выясняется.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
токмак
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вооруженные силы украины, токмак, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Токмак, Запорожская область
Рогов заявил, что украинские военные открыли огонь по Токмаку

Рогов: ВСУ наносят удары по Токмаку, работает ПВО

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Прямо сейчас враг наносит удары по Токмаку. Работает ПВО", - сказал Рогов.
По его словам, ВСУ атаковали город из реактивных систем залпового огня. Какие последствия, выясняется.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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14 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныТокмакЗапорожская область
 
 
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