https://ria.ru/20231228/tokmak-1918757760.html
Рогов заявил, что украинские военные открыли огонь по Токмаку
Рогов заявил, что украинские военные открыли огонь по Токмаку - РИА Новости, 28.12.2023
Рогов заявил, что украинские военные открыли огонь по Токмаку
Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:00
2023-12-28T14:00
2023-12-28T14:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
токмак
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Прямо сейчас враг наносит удары по Токмаку. Работает ПВО", - сказал Рогов. По его словам, ВСУ атаковали город из реактивных систем залпового огня. Какие последствия, выясняется.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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вооруженные силы украины, токмак, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Токмак, Запорожская область
Рогов заявил, что украинские военные открыли огонь по Токмаку
Рогов: ВСУ наносят удары по Токмаку, работает ПВО