https://ria.ru/20231228/tof-1918611449.html

Экипаж "Адмирала Пантелеева" ТОФ отразил в Японском море условный авианалет

Экипаж "Адмирала Пантелеева" ТОФ отразил в Японском море условный авианалет - РИА Новости, 28.12.2023

Экипаж "Адмирала Пантелеева" ТОФ отразил в Японском море условный авианалет

Экипаж большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота отразил условный авианалет в ходе учений в Японском море, сообщает... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T07:46

2023-12-28T07:46

2023-12-28T07:46

безопасность

японское море

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Экипаж большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота отразил условный авианалет в ходе учений в Японском море, сообщает пресс-служба ТОФ. Отмечается, что по легенде учения расчеты ПВО корабля обнаружили бомбардировщик условного противника, выполняющий заход на боевой курс в направлении корабля. "Экипаж БПК "Адмирал Пантелеев" по команде отработал алгоритм действий по приведению в боевую готовность средств ПВО для отражения авиаудара. Личный состав выполнил захват цели и при подлете самолета условного противника в зону поражения уничтожил "вражеский" бомбардировщик зенитным ракетным комплексом до начала бомбометания", - говорится в сообщении ТОФ. Уточняется, что воздушная цель была смоделирована электронным способом и практические стрельбы не выполнялись.

https://ria.ru/20231118/tof-1910268408.html

японское море

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безопасность, японское море, тихоокеанский флот вмф россии