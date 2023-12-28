https://ria.ru/20231228/tof-1918611449.html
Экипаж "Адмирала Пантелеева" ТОФ отразил в Японском море условный авианалет
Экипаж "Адмирала Пантелеева" ТОФ отразил в Японском море условный авианалет - РИА Новости, 28.12.2023
Экипаж "Адмирала Пантелеева" ТОФ отразил в Японском море условный авианалет
Экипаж большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота отразил условный авианалет в ходе учений в Японском море, сообщает... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T07:46
2023-12-28T07:46
2023-12-28T07:46
безопасность
японское море
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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Экипаж большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота отразил условный авианалет в ходе учений в Японском море, сообщает пресс-служба ТОФ. Отмечается, что по легенде учения расчеты ПВО корабля обнаружили бомбардировщик условного противника, выполняющий заход на боевой курс в направлении корабля. "Экипаж БПК "Адмирал Пантелеев" по команде отработал алгоритм действий по приведению в боевую готовность средств ПВО для отражения авиаудара. Личный состав выполнил захват цели и при подлете самолета условного противника в зону поражения уничтожил "вражеский" бомбардировщик зенитным ракетным комплексом до начала бомбометания", - говорится в сообщении ТОФ. Уточняется, что воздушная цель была смоделирована электронным способом и практические стрельбы не выполнялись.
https://ria.ru/20231118/tof-1910268408.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, японское море, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Японское море, Тихоокеанский флот ВМФ России
Экипаж "Адмирала Пантелеева" ТОФ отразил в Японском море условный авианалет
Экипаж БПК "Адмирал Пантелеев" ТОФ отразил условный авианалет в Японском море
ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Экипаж большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота отразил условный авианалет в ходе учений в Японском море, сообщает пресс-служба ТОФ.
Отмечается, что по легенде учения расчеты ПВО корабля обнаружили бомбардировщик условного противника, выполняющий заход на боевой курс в направлении корабля.
"Экипаж БПК "Адмирал Пантелеев" по команде отработал алгоритм действий по приведению в боевую готовность средств ПВО для отражения авиаудара. Личный состав выполнил захват цели и при подлете самолета условного противника в зону поражения уничтожил "вражеский" бомбардировщик зенитным ракетным комплексом до начала бомбометания", - говорится в сообщении ТОФ.
Уточняется, что воздушная цель была смоделирована электронным способом и практические стрельбы не выполнялись.
Отряд кораблей ТОФ совершил деловой заход в индийский порт