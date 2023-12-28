https://ria.ru/20231228/tobolsk-1918625761.html

Умер депутат Тобольской гордумы Владимир Егоров

Умер депутат Тобольской гордумы Владимир Егоров - РИА Новости, 28.12.2023

Умер депутат Тобольской гордумы Владимир Егоров

Следователи выясняют обстоятельства гибели депутата Тобольской гордумы Владимира Егорова, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Тюменской области. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T09:31

2023-12-28T09:31

2023-12-28T11:51

происшествия

тюменская область

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918625935_0:14:515:304_1920x0_80_0_0_bb79aedffeca223a274ba805333f44e3.jpg

ТЮМЕНЬ, 28 дек — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели депутата Тобольской гордумы Владимира Егорова, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Тюменской области. "Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия", — сообщили агентству в ведомстве. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что тело 46-летнего Егорова обнаружили днем в среду во дворе дома на Кедровой улице, предварительно — он выпал из окна третьего этажа своего дома. Подтверждением данных, что это произошло именно так, РИА Новости не располагает. Владимир Егоров — член партии "Единая Россия", заместитель председателя Тобольской городской думы. Известен как владелец базы отдыха "Винокурово".

https://ria.ru/20231022/puzanovskiy-1904485385.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тюменская область, единая россия