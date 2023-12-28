https://ria.ru/20231228/tobolsk-1918625761.html
Умер депутат Тобольской гордумы Владимир Егоров
Умер депутат Тобольской гордумы Владимир Егоров - РИА Новости, 28.12.2023
Умер депутат Тобольской гордумы Владимир Егоров
Следователи выясняют обстоятельства гибели депутата Тобольской гордумы Владимира Егорова, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Тюменской области. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T09:31
2023-12-28T09:31
2023-12-28T11:51
происшествия
тюменская область
единая россия
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ТЮМЕНЬ, 28 дек — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели депутата Тобольской гордумы Владимира Егорова, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Тюменской области. "Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия", — сообщили агентству в ведомстве. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что тело 46-летнего Егорова обнаружили днем в среду во дворе дома на Кедровой улице, предварительно — он выпал из окна третьего этажа своего дома. Подтверждением данных, что это произошло именно так, РИА Новости не располагает. Владимир Егоров — член партии "Единая Россия", заместитель председателя Тобольской городской думы. Известен как владелец базы отдыха "Винокурово".
https://ria.ru/20231022/puzanovskiy-1904485385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тюменская область, единая россия
Происшествия, Тюменская область, Единая Россия
Умер депутат Тобольской гордумы Владимир Егоров
В Тобольске нашли мертвым депутата гордумы Владимира Егорова
ТЮМЕНЬ, 28 дек — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели депутата Тобольской гордумы Владимира Егорова, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Тюменской области.
"Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия", — сообщили агентству в ведомстве.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что тело 46-летнего Егорова обнаружили днем в среду во дворе дома на Кедровой улице, предварительно — он выпал из окна третьего этажа своего дома. Подтверждением данных, что это произошло именно так, РИА Новости не располагает.
Владимир Егоров — член партии "Единая Россия
", заместитель председателя Тобольской городской думы. Известен как владелец базы отдыха "Винокурово".
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