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Умер депутат Тобольской гордумы Владимир Егоров - РИА Новости, 28.12.2023
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09:31 28.12.2023 (обновлено: 11:51 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/tobolsk-1918625761.html
Умер депутат Тобольской гордумы Владимир Егоров
Умер депутат Тобольской гордумы Владимир Егоров - РИА Новости, 28.12.2023
Умер депутат Тобольской гордумы Владимир Егоров
Следователи выясняют обстоятельства гибели депутата Тобольской гордумы Владимира Егорова, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Тюменской области. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T09:31
2023-12-28T11:51
происшествия
тюменская область
единая россия
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ТЮМЕНЬ, 28 дек — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели депутата Тобольской гордумы Владимира Егорова, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Тюменской области. "Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия", — сообщили агентству в ведомстве. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что тело 46-летнего Егорова обнаружили днем в среду во дворе дома на Кедровой улице, предварительно — он выпал из окна третьего этажа своего дома. Подтверждением данных, что это произошло именно так, РИА Новости не располагает. Владимир Егоров — член партии "Единая Россия", заместитель председателя Тобольской городской думы. Известен как владелец базы отдыха "Винокурово".
https://ria.ru/20231022/puzanovskiy-1904485385.html
тюменская область
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происшествия, тюменская область, единая россия
Происшествия, Тюменская область, Единая Россия
Умер депутат Тобольской гордумы Владимир Егоров

В Тобольске нашли мертвым депутата гордумы Владимира Егорова

© Фото : Тобольская городская дума/ВКонактеДепутат Тобольской городской думы Владимир Егоров
Депутат Тобольской городской думы Владимир Егоров - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Фото : Тобольская городская дума/ВКонакте
Депутат Тобольской городской думы Владимир Егоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 28 дек — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели депутата Тобольской гордумы Владимира Егорова, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Тюменской области.
"Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия", — сообщили агентству в ведомстве.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что тело 46-летнего Егорова обнаружили днем в среду во дворе дома на Кедровой улице, предварительно — он выпал из окна третьего этажа своего дома. Подтверждением данных, что это произошло именно так, РИА Новости не располагает.
Владимир Егоров — член партии "Единая Россия", заместитель председателя Тобольской городской думы. Известен как владелец базы отдыха "Винокурово".
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ПроисшествияТюменская областьЕдиная Россия
 
 
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