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В Таиланде задержали россиянина, находившегося без визы 20 месяцев
В Таиланде задержали россиянина, находившегося без визы 20 месяцев - РИА Новости, 28.12.2023
В Таиланде задержали россиянина, находившегося без визы 20 месяцев
Иммиграционная полиция Таиланда задержала на острове Самуи российского гражданина, проживавшего там в течение 20 месяцев после окончания срока действия визы и... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:00
2023-12-28T10:00
2023-12-28T10:00
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БАНГКОК, 28 дек – РИА Новости. Иммиграционная полиция Таиланда задержала на острове Самуи российского гражданина, проживавшего там в течение 20 месяцев после окончания срока действия визы и работавшего в качестве психотерапевта, предлагая свои услуги россиянам через интернет, сообщает в четверг газета Bangkok Post. Россиянин в возрасте 41 года, которого газета называет Дмитрием Одинцовым, был арестован во вторник в ходе предновогодней кампании иммиграционной полиции по выявлению иностранцев-нарушителей визового режима, говорится в сообщении. Его таиландская виза закончилась 24 апреля 2022 года, сообщает издание. Помимо грубого нарушения визового режима, за которое россиянину грозит депортация и занесение в черный список на срок, который не позволит ему когда-либо вернуться в Таиланд, у таиландских властей есть также претензии к российскому гражданину за нелегальную трудовую деятельность на территории страны. По информации полиции, Одинцов оказывал находящимся в Таиланде россиянам услуги психотерапевта, публикуя свою рекламу в интернете и социальных сетях на русском языке и принимая клиентов по тарифу 2 500 таиландских бат (около 7 000 рублей) за сессию. Задержан он был в ходе кампании, но не во время облавы: полицейский записался в Телеграм-сообщество россиянина и попросил о встрече для психологической консультации, сообщает газета со ссылкой на полицию. Встреча должна была состояться в 24-часовом магазине, где, как утверждает полиция, россиянин всегда назначал встречи клиентам, там же был задержан, сообщает газета.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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таиланд, россия, новости - туризм
Туризм, Таиланд, Россия, Новости - Туризм
В Таиланде задержали россиянина, находившегося без визы 20 месяцев
В Таиланде задержали россиянина, находившегося без виз и разрешений 20 месяцев
БАНГКОК, 28 дек – РИА Новости.
Иммиграционная полиция Таиланда задержала на острове Самуи российского гражданина, проживавшего там в течение 20 месяцев после окончания срока действия визы и работавшего в качестве психотерапевта, предлагая свои услуги россиянам через интернет, сообщает в четверг газета Bangkok Post
.
Россиянин в возрасте 41 года, которого газета называет Дмитрием Одинцовым, был арестован во вторник в ходе предновогодней кампании иммиграционной полиции по выявлению иностранцев-нарушителей визового режима, говорится в сообщении. Его таиландская виза закончилась 24 апреля 2022 года, сообщает издание.
Помимо грубого нарушения визового режима, за которое россиянину грозит депортация и занесение в черный список на срок, который не позволит ему когда-либо вернуться в Таиланд, у таиландских властей есть также претензии к российскому гражданину за нелегальную трудовую деятельность на территории страны. По информации полиции, Одинцов оказывал находящимся в Таиланде россиянам услуги психотерапевта, публикуя свою рекламу в интернете и социальных сетях на русском языке и принимая клиентов по тарифу 2 500 таиландских бат (около 7 000 рублей) за сессию.
Задержан он был в ходе кампании, но не во время облавы: полицейский записался в Телеграм-сообщество россиянина и попросил о встрече для психологической консультации, сообщает газета со ссылкой на полицию. Встреча должна была состояться в 24-часовом магазине, где, как утверждает полиция, россиянин всегда назначал встречи клиентам, там же был задержан, сообщает газета.
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