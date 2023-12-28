https://ria.ru/20231228/tailand-1918635344.html

В Таиланде задержали россиянина, находившегося без визы 20 месяцев

В Таиланде задержали россиянина, находившегося без визы 20 месяцев - РИА Новости, 28.12.2023

В Таиланде задержали россиянина, находившегося без визы 20 месяцев

Иммиграционная полиция Таиланда задержала на острове Самуи российского гражданина, проживавшего там в течение 20 месяцев после окончания срока действия визы и... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T10:00

2023-12-28T10:00

2023-12-28T10:00

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БАНГКОК, 28 дек – РИА Новости. Иммиграционная полиция Таиланда задержала на острове Самуи российского гражданина, проживавшего там в течение 20 месяцев после окончания срока действия визы и работавшего в качестве психотерапевта, предлагая свои услуги россиянам через интернет, сообщает в четверг газета Bangkok Post. Россиянин в возрасте 41 года, которого газета называет Дмитрием Одинцовым, был арестован во вторник в ходе предновогодней кампании иммиграционной полиции по выявлению иностранцев-нарушителей визового режима, говорится в сообщении. Его таиландская виза закончилась 24 апреля 2022 года, сообщает издание. Помимо грубого нарушения визового режима, за которое россиянину грозит депортация и занесение в черный список на срок, который не позволит ему когда-либо вернуться в Таиланд, у таиландских властей есть также претензии к российскому гражданину за нелегальную трудовую деятельность на территории страны. По информации полиции, Одинцов оказывал находящимся в Таиланде россиянам услуги психотерапевта, публикуя свою рекламу в интернете и социальных сетях на русском языке и принимая клиентов по тарифу 2 500 таиландских бат (около 7 000 рублей) за сессию. Задержан он был в ходе кампании, но не во время облавы: полицейский записался в Телеграм-сообщество россиянина и попросил о встрече для психологической консультации, сообщает газета со ссылкой на полицию. Встреча должна была состояться в 24-часовом магазине, где, как утверждает полиция, россиянин всегда назначал встречи клиентам, там же был задержан, сообщает газета.

https://ria.ru/20230522/tailand-1873388201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

таиланд, россия, новости - туризм