Нижегородские власти запустили новогоднюю акцию для бойцов СВО
Нижегородские власти и Прилепин запустили новогоднюю акцию для бойцов СВО
© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Нижегородской области Нижегородская область
© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Нижегородской области
Нижегородская область. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Правительство Нижегородской области и писатель Захар Прилепин вместе со своими единомышленниками в канун Нового года запустили масштабную предновогоднюю акцию "Нижегородская область - фронту" для бойцов, которые находятся на передовой, сообщает пресс-служба главы региона.
В составе агитбригад - артисты и поэты, которые ездят по подразделениям и дают концерты в домах культуры, в расположениях, на полигонах, под открытым небом в непосредственной близости от боевых позиций. Так, в предновогодние дни в рамках акции в зоне СВО пройдет более 50 концертов.
"Предложил Захару Прилепину вместе с нами поздравлять ребят на передовой. Он очень много делает для укрепления культурного фронта, для поддержки боевого духа наших бойцов. Именно Захар собрал мощную команду единомышленников – поэтов, музыкантов, артистов, которые постоянно ездят на передовую. И в этот раз его соратники присоединились к формированию наших агитбригад. Команда Захара разработала маршруты, решила все организационные вопросы, чтобы праздник дошел до максимального числа бойцов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Среди участников концертов - как те, кто регулярно бывает на фронте вместе с представителями фонда и штабов Захара Прилепина, так и те, кто впервые в зоне СВО: музыканты Мара, Александр Ванюшкин, Елена Лаптандер, группы "Партизан ФМ", "Лампасы", "7Б", Casual, "Бахыт-Компот", "День Победы", "Катюша", "Любава", "Модуль", "Русский народный оркестр", "Губернский оркестр", поэты Владимир Безденежных, Сергей Михеев, Дмитрий Молдавский, Светлана Розналевич, Олег Демидов, Мария Ватутина, Алексей Шмелев.
Несмотря на все сложности, артисты и поэты в сопровождении подразделений "Родня" и "Волки" Добровольческого корпуса добираются до бойцов, чтобы успеть их поздравить и доставить подарки от правительства Нижегородской области. Подарки формировали из праздничных продуктовых наборов, книг, портативных зарядных устройств.