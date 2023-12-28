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Нижегородские власти запустили новогоднюю акцию для бойцов СВО - РИА Новости, 28.12.2023
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Надежные люди
 
19:15 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/svo-1918838537.html
Нижегородские власти запустили новогоднюю акцию для бойцов СВО
Нижегородские власти запустили новогоднюю акцию для бойцов СВО - РИА Новости, 28.12.2023
Нижегородские власти запустили новогоднюю акцию для бойцов СВО
Правительство Нижегородской области и писатель Захар Прилепин вместе со своими единомышленниками в канун Нового года запустили масштабную предновогоднюю акцию... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T19:15
2023-12-28T19:15
надежные люди
нижегородская область
захар прилепин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Правительство Нижегородской области и писатель Захар Прилепин вместе со своими единомышленниками в канун Нового года запустили масштабную предновогоднюю акцию "Нижегородская область - фронту" для бойцов, которые находятся на передовой, сообщает пресс-служба главы региона. В составе агитбригад - артисты и поэты, которые ездят по подразделениям и дают концерты в домах культуры, в расположениях, на полигонах, под открытым небом в непосредственной близости от боевых позиций. Так, в предновогодние дни в рамках акции в зоне СВО пройдет более 50 концертов. "Предложил Захару Прилепину вместе с нами поздравлять ребят на передовой. Он очень много делает для укрепления культурного фронта, для поддержки боевого духа наших бойцов. Именно Захар собрал мощную команду единомышленников – поэтов, музыкантов, артистов, которые постоянно ездят на передовую. И в этот раз его соратники присоединились к формированию наших агитбригад. Команда Захара разработала маршруты, решила все организационные вопросы, чтобы праздник дошел до максимального числа бойцов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Среди участников концертов - как те, кто регулярно бывает на фронте вместе с представителями фонда и штабов Захара Прилепина, так и те, кто впервые в зоне СВО: музыканты Мара, Александр Ванюшкин, Елена Лаптандер, группы "Партизан ФМ", "Лампасы", "7Б", Casual, "Бахыт-Компот", "День Победы", "Катюша", "Любава", "Модуль", "Русский народный оркестр", "Губернский оркестр", поэты Владимир Безденежных, Сергей Михеев, Дмитрий Молдавский, Светлана Розналевич, Олег Демидов, Мария Ватутина, Алексей Шмелев. Несмотря на все сложности, артисты и поэты в сопровождении подразделений "Родня" и "Волки" Добровольческого корпуса добираются до бойцов, чтобы успеть их поздравить и доставить подарки от правительства Нижегородской области. Подарки формировали из праздничных продуктовых наборов, книг, портативных зарядных устройств.
https://ria.ru/20231228/artek-1918650854.html
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5
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96
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нижегородская область, захар прилепин
Надежные люди, Нижегородская область, Захар Прилепин
Нижегородские власти запустили новогоднюю акцию для бойцов СВО

Нижегородские власти и Прилепин запустили новогоднюю акцию для бойцов СВО

© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Нижегородской области Нижегородская область
 Нижегородская область
© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Нижегородской области
Нижегородская область. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Правительство Нижегородской области и писатель Захар Прилепин вместе со своими единомышленниками в канун Нового года запустили масштабную предновогоднюю акцию "Нижегородская область - фронту" для бойцов, которые находятся на передовой, сообщает пресс-служба главы региона.
В составе агитбригад - артисты и поэты, которые ездят по подразделениям и дают концерты в домах культуры, в расположениях, на полигонах, под открытым небом в непосредственной близости от боевых позиций. Так, в предновогодние дни в рамках акции в зоне СВО пройдет более 50 концертов.
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"Предложил Захару Прилепину вместе с нами поздравлять ребят на передовой. Он очень много делает для укрепления культурного фронта, для поддержки боевого духа наших бойцов. Именно Захар собрал мощную команду единомышленников – поэтов, музыкантов, артистов, которые постоянно ездят на передовую. И в этот раз его соратники присоединились к формированию наших агитбригад. Команда Захара разработала маршруты, решила все организационные вопросы, чтобы праздник дошел до максимального числа бойцов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Среди участников концертов - как те, кто регулярно бывает на фронте вместе с представителями фонда и штабов Захара Прилепина, так и те, кто впервые в зоне СВО: музыканты Мара, Александр Ванюшкин, Елена Лаптандер, группы "Партизан ФМ", "Лампасы", "7Б", Casual, "Бахыт-Компот", "День Победы", "Катюша", "Любава", "Модуль", "Русский народный оркестр", "Губернский оркестр", поэты Владимир Безденежных, Сергей Михеев, Дмитрий Молдавский, Светлана Розналевич, Олег Демидов, Мария Ватутина, Алексей Шмелев.
Несмотря на все сложности, артисты и поэты в сопровождении подразделений "Родня" и "Волки" Добровольческого корпуса добираются до бойцов, чтобы успеть их поздравить и доставить подарки от правительства Нижегородской области. Подарки формировали из праздничных продуктовых наборов, книг, портативных зарядных устройств.
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Надежные людиНижегородская областьЗахар Прилепин
 
 
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