https://ria.ru/20231228/svo-1918691314.html
Медведев назвал цели спецоперации на Украине
Медведев назвал цели спецоперации на Украине - РИА Новости, 28.12.2023
Медведев назвал цели спецоперации на Украине
Российская спецоперация продолжится в 2024 году, её целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:34
2023-12-28T11:34
2023-12-28T11:42
специальная военная операция на украине
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Российская спецоперация продолжится в 2024 году, её целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Что по поводу переговоров в 2024-м? Всё вполне очевидно. Спецоперация продолжится, её целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма", - сказал он, отвечая на вопрос, возможны ли переговоры Москвы и Киева на фоне истощения запасов и подталкивания Украины коллективным Западом к переговорам."Смещение правящего бандеровского режима – явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20231226/svo-1918159316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, дмитрий медведев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев назвал цели спецоперации на Украине
Медведев назвал смещение бандеровского режима и разоружение ВСУ целями СВО