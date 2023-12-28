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Медведев назвал цели спецоперации на Украине - РИА Новости, 28.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 28.12.2023 (обновлено: 11:42 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/svo-1918691314.html
Медведев назвал цели спецоперации на Украине
Медведев назвал цели спецоперации на Украине - РИА Новости, 28.12.2023
Медведев назвал цели спецоперации на Украине
Российская спецоперация продолжится в 2024 году, её целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:34
2023-12-28T11:42
специальная военная операция на украине
украина
киев
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Российская спецоперация продолжится в 2024 году, её целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Что по поводу переговоров в 2024-м? Всё вполне очевидно. Спецоперация продолжится, её целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма", - сказал он, отвечая на вопрос, возможны ли переговоры Москвы и Киева на фоне истощения запасов и подталкивания Украины коллективным Западом к переговорам."Смещение правящего бандеровского режима – явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20231226/svo-1918159316.html
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украина, киев, дмитрий медведев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев назвал цели спецоперации на Украине

Медведев назвал смещение бандеровского режима и разоружение ВСУ целями СВО

© РИА Новости / Юлия Зырянова | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Российская спецоперация продолжится в 2024 году, её целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Что по поводу переговоров в 2024-м? Всё вполне очевидно. Спецоперация продолжится, её целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма", - сказал он, отвечая на вопрос, возможны ли переговоры Москвы и Киева на фоне истощения запасов и подталкивания Украины коллективным Западом к переговорам.
"Смещение правящего бандеровского режима – явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута", - добавил Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевДмитрий МедведевВ мире
 
 
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