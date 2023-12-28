https://ria.ru/20231228/svo-1918691314.html

Медведев назвал цели спецоперации на Украине

Медведев назвал цели спецоперации на Украине - РИА Новости, 28.12.2023

Медведев назвал цели спецоперации на Украине

Российская спецоперация продолжится в 2024 году, её целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:34

2023-12-28T11:34

2023-12-28T11:42

специальная военная операция на украине

украина

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дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Российская спецоперация продолжится в 2024 году, её целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Что по поводу переговоров в 2024-м? Всё вполне очевидно. Спецоперация продолжится, её целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма", - сказал он, отвечая на вопрос, возможны ли переговоры Москвы и Киева на фоне истощения запасов и подталкивания Украины коллективным Западом к переговорам."Смещение правящего бандеровского режима – явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута", - добавил Медведев.

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украина

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Варвара Скокшина

украина, киев, дмитрий медведев, в мире