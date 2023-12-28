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Су-25 нанесли удары на Краснолиманском направлении по технике и пехоте ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:26 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/su-25-1918604256.html
Су-25 нанесли удары на Краснолиманском направлении по технике и пехоте ВСУ
Су-25 нанесли удары на Краснолиманском направлении по технике и пехоте ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023
Су-25 нанесли удары на Краснолиманском направлении по технике и пехоте ВСУ
Штурмовые бомбардировщики Су-25СМ группировки войск "Центр" нанесли авиаудары по опорному пункту, технике и пехоте ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T05:26
2023-12-28T05:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
су-25см
су-25
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ЛУГАНСК, 28 дек – РИА Новости. Штурмовые бомбардировщики Су-25СМ группировки войск "Центр" нанесли авиаудары по опорному пункту, технике и пехоте ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Экипажи штурмовиков Су-25СМ, выполняющие задачи в интересах группировки войск "Центр", нанесли огневое поражение по опорному пункту, скоплению живой силы и техники ВСУ на краснолиманском направлении. Пилоты штурмовиков в составе боевых пар на скорости 900 километров в час приблизились к линии боевого соприкосновения и нанесли удары 80-миллиметровыми кумулятивно-осколочными неуправляемыми ракетами по живой силе и легкобронированной технике противника. Полет проходил на предельно малых высотах. "Пуски велись по площадным целям с выполнением приема кабрирования, сопровождаемого резким задиранием носа самолета выше горизонта для выпускания ракет по навесной траектории", - сообщили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20231228/spetsoperatsiya-1918602772.html
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вооруженные силы украины, су-25см, су-25
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Су-25СМ, Су-25
Су-25 нанесли удары на Краснолиманском направлении по технике и пехоте ВСУ

Су-25 ударили по "опорнику", технике и пехоте ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25
Штурмовики Су-25 - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Штурмовики Су-25 . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 дек – РИА Новости. Штурмовые бомбардировщики Су-25СМ группировки войск "Центр" нанесли авиаудары по опорному пункту, технике и пехоте ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Экипажи штурмовиков Су-25СМ, выполняющие задачи в интересах группировки войск "Центр", нанесли огневое поражение по опорному пункту, скоплению живой силы и техники ВСУ на краснолиманском направлении.
Пилоты штурмовиков в составе боевых пар на скорости 900 километров в час приблизились к линии боевого соприкосновения и нанесли удары 80-миллиметровыми кумулятивно-осколочными неуправляемыми ракетами по живой силе и легкобронированной технике противника. Полет проходил на предельно малых высотах.
"Пуски велись по площадным целям с выполнением приема кабрирования, сопровождаемого резким задиранием носа самолета выше горизонта для выпускания ракет по навесной траектории", - сообщили в оборонном ведомстве.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Российские силы отразили на Краснолиманском направлении атаку "Азова"*
05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСу-25СМСу-25
 
 
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