https://ria.ru/20231228/su-25-1918604256.html
Су-25 нанесли удары на Краснолиманском направлении по технике и пехоте ВСУ
Су-25 нанесли удары на Краснолиманском направлении по технике и пехоте ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023
Су-25 нанесли удары на Краснолиманском направлении по технике и пехоте ВСУ
Штурмовые бомбардировщики Су-25СМ группировки войск "Центр" нанесли авиаудары по опорному пункту, технике и пехоте ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T05:26
2023-12-28T05:26
2023-12-28T05:26
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ЛУГАНСК, 28 дек – РИА Новости. Штурмовые бомбардировщики Су-25СМ группировки войск "Центр" нанесли авиаудары по опорному пункту, технике и пехоте ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Экипажи штурмовиков Су-25СМ, выполняющие задачи в интересах группировки войск "Центр", нанесли огневое поражение по опорному пункту, скоплению живой силы и техники ВСУ на краснолиманском направлении. Пилоты штурмовиков в составе боевых пар на скорости 900 километров в час приблизились к линии боевого соприкосновения и нанесли удары 80-миллиметровыми кумулятивно-осколочными неуправляемыми ракетами по живой силе и легкобронированной технике противника. Полет проходил на предельно малых высотах. "Пуски велись по площадным целям с выполнением приема кабрирования, сопровождаемого резким задиранием носа самолета выше горизонта для выпускания ракет по навесной траектории", - сообщили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20231228/spetsoperatsiya-1918602772.html
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вооруженные силы украины, су-25см, су-25
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Су-25СМ, Су-25
Су-25 нанесли удары на Краснолиманском направлении по технике и пехоте ВСУ
Су-25 ударили по "опорнику", технике и пехоте ВСУ на Краснолиманском направлении
ЛУГАНСК, 28 дек – РИА Новости. Штурмовые бомбардировщики Су-25СМ группировки войск "Центр" нанесли авиаудары по опорному пункту, технике и пехоте ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Экипажи штурмовиков Су-25СМ, выполняющие задачи в интересах группировки войск "Центр", нанесли огневое поражение по опорному пункту, скоплению живой силы и техники ВСУ на краснолиманском направлении.
Пилоты штурмовиков в составе боевых пар на скорости 900 километров в час приблизились к линии боевого соприкосновения и нанесли удары 80-миллиметровыми кумулятивно-осколочными неуправляемыми ракетами по живой силе и легкобронированной технике противника. Полет проходил на предельно малых высотах.
"Пуски велись по площадным целям с выполнением приема кабрирования, сопровождаемого резким задиранием носа самолета выше горизонта для выпускания ракет по навесной траектории", - сообщили в оборонном ведомстве.
Российские силы отразили на Краснолиманском направлении атаку "Азова"*