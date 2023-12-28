https://ria.ru/20231228/su-25-1918604256.html

Су-25 нанесли удары на Краснолиманском направлении по технике и пехоте ВСУ

Су-25 нанесли удары на Краснолиманском направлении по технике и пехоте ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023

Су-25 нанесли удары на Краснолиманском направлении по технике и пехоте ВСУ

Штурмовые бомбардировщики Су-25СМ группировки войск "Центр" нанесли авиаудары по опорному пункту, технике и пехоте ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T05:26

2023-12-28T05:26

2023-12-28T05:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

су-25см

су-25

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ЛУГАНСК, 28 дек – РИА Новости. Штурмовые бомбардировщики Су-25СМ группировки войск "Центр" нанесли авиаудары по опорному пункту, технике и пехоте ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Экипажи штурмовиков Су-25СМ, выполняющие задачи в интересах группировки войск "Центр", нанесли огневое поражение по опорному пункту, скоплению живой силы и техники ВСУ на краснолиманском направлении. Пилоты штурмовиков в составе боевых пар на скорости 900 километров в час приблизились к линии боевого соприкосновения и нанесли удары 80-миллиметровыми кумулятивно-осколочными неуправляемыми ракетами по живой силе и легкобронированной технике противника. Полет проходил на предельно малых высотах. "Пуски велись по площадным целям с выполнением приема кабрирования, сопровождаемого резким задиранием носа самолета выше горизонта для выпускания ракет по навесной траектории", - сообщили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20231228/spetsoperatsiya-1918602772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, су-25см, су-25