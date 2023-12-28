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На Ставрополье обрушился шквалистый ветер - РИА Новости, 28.12.2023
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15:02 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/stavropole-1918772869.html
На Ставрополье обрушился шквалистый ветер
На Ставрополье обрушился шквалистый ветер - РИА Новости, 28.12.2023
На Ставрополье обрушился шквалистый ветер
Шквалистый ветер обрушился на территорию Ставропольского края, в результате непогоды загорелась трансформаторная подстанция в станице Ессентукской Предгорного... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:02
2023-12-28T15:02
происшествия
ставропольский край
николай бондаренко
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ПЯТИГОРСК, 28 дек - РИА Новости. Шквалистый ветер обрушился на территорию Ставропольского края, в результате непогоды загорелась трансформаторная подстанция в станице Ессентукской Предгорного округа, сообщил глава округа Николай Бондаренко. Ранее ГУМЧС по региону объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 30 метров в секунду в западной части Ставропольского края. "Сегодня на территории нашего округа гуляет сильный ветер. В станице Ессентуской произошло сразу восемь обрывов проводов и возгорание на трансформаторной подстанции. Часть улиц сейчас находится без света. Специалисты работают над устранением проблемы", - написал Бондаренко в Telegram-канале. Глава Кировского округа Николай Новопашин сообщил в своем Telegram-канале, что стихия нагрянула и на их территорию. В результате воздействия сильного ветра повреждена кровля Дома Культуры села Орловка, власти округа приняли решение ввести повышенный режим готовности. Шквалистый ветер также повалил дерево на проезжую часть Курского округа вблизи хутора Новая Деревня, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале. Части дерева были убраны с проезжей части, движение организовано в штатном режиме. Краевое управление ГИБДД призывает водителей снижать скорость в условиях сильного бокового ветра и обязательно соблюдать правила остановки.
https://ria.ru/20231224/sochi-1917726449.html
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происшествия, ставропольский край, николай бондаренко, гибдд мвд рф
Происшествия, Ставропольский край, Николай Бондаренко, ГИБДД МВД РФ
На Ставрополье обрушился шквалистый ветер

Шквалистый ветер обрушился на Ставрополье, произошло возгорание на подстанции

© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramДерево, упавшее на проезжую часть из-за сильного ветра на автодороге "Курская - Горнозаводское" в Ставропольском крае
Дерево, упавшее на проезжую часть из-за сильного ветра на автодороге Курская - Горнозаводское в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/Telegram
Дерево, упавшее на проезжую часть из-за сильного ветра на автодороге "Курская - Горнозаводское" в Ставропольском крае
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ПЯТИГОРСК, 28 дек - РИА Новости. Шквалистый ветер обрушился на территорию Ставропольского края, в результате непогоды загорелась трансформаторная подстанция в станице Ессентукской Предгорного округа, сообщил глава округа Николай Бондаренко.
Ранее ГУМЧС по региону объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 30 метров в секунду в западной части Ставропольского края.
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"Сегодня на территории нашего округа гуляет сильный ветер. В станице Ессентуской произошло сразу восемь обрывов проводов и возгорание на трансформаторной подстанции. Часть улиц сейчас находится без света. Специалисты работают над устранением проблемы", - написал Бондаренко в Telegram-канале.
Глава Кировского округа Николай Новопашин сообщил в своем Telegram-канале, что стихия нагрянула и на их территорию. В результате воздействия сильного ветра повреждена кровля Дома Культуры села Орловка, власти округа приняли решение ввести повышенный режим готовности.
Шквалистый ветер также повалил дерево на проезжую часть Курского округа вблизи хутора Новая Деревня, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале. Части дерева были убраны с проезжей части, движение организовано в штатном режиме. Краевое управление ГИБДД призывает водителей снижать скорость в условиях сильного бокового ветра и обязательно соблюдать правила остановки.
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ПроисшествияСтавропольский крайНиколай БондаренкоГИБДД МВД РФ
 
 
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