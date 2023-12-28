https://ria.ru/20231228/stavropole-1918772869.html

На Ставрополье обрушился шквалистый ветер

На Ставрополье обрушился шквалистый ветер - РИА Новости, 28.12.2023

На Ставрополье обрушился шквалистый ветер

Шквалистый ветер обрушился на территорию Ставропольского края, в результате непогоды загорелась трансформаторная подстанция в станице Ессентукской Предгорного... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:02

2023-12-28T15:02

2023-12-28T15:02

происшествия

ставропольский край

николай бондаренко

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918771994_0:158:960:698_1920x0_80_0_0_1d81ecdf4b1ebb1cb3ee467497886d14.jpg

ПЯТИГОРСК, 28 дек - РИА Новости. Шквалистый ветер обрушился на территорию Ставропольского края, в результате непогоды загорелась трансформаторная подстанция в станице Ессентукской Предгорного округа, сообщил глава округа Николай Бондаренко. Ранее ГУМЧС по региону объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 30 метров в секунду в западной части Ставропольского края. "Сегодня на территории нашего округа гуляет сильный ветер. В станице Ессентуской произошло сразу восемь обрывов проводов и возгорание на трансформаторной подстанции. Часть улиц сейчас находится без света. Специалисты работают над устранением проблемы", - написал Бондаренко в Telegram-канале. Глава Кировского округа Николай Новопашин сообщил в своем Telegram-канале, что стихия нагрянула и на их территорию. В результате воздействия сильного ветра повреждена кровля Дома Культуры села Орловка, власти округа приняли решение ввести повышенный режим готовности. Шквалистый ветер также повалил дерево на проезжую часть Курского округа вблизи хутора Новая Деревня, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале. Части дерева были убраны с проезжей части, движение организовано в штатном режиме. Краевое управление ГИБДД призывает водителей снижать скорость в условиях сильного бокового ветра и обязательно соблюдать правила остановки.

https://ria.ru/20231224/sochi-1917726449.html

https://ria.ru/20231224/ryazan-1917749448.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ставропольский край, николай бондаренко, гибдд мвд рф