В США допустили применение ядерного оружия, чтобы "остановить" Россию
Экс-агент ЦРУ Макговерн: США могут взорвать ядерную бомбу, чтобы "остановить" РФ
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Единственный способ для руководства США скрыть свое поражение на Украине и победить на выборах — это использовать "маленькую" ядерную бомбу, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По словам эксперта, Украине необходимо осознать, что она уже проиграла в конфликте и дополнительные 500 тысяч мобилизованных не смогут сделать ничего нового. Однако в США приближаются выборы, Белому дому нужно продемонстрировать свою "победу" на Украине, а для этого есть только один способ, считает Макговерн.
"Появится какой-нибудь идиот в Пентагоне или Белом доме и скажет: "Господин президент, единственный способ показать России, что мы настроены серьезно, — использовать маленькую ядерную бомбу. Она может быть размером всего лишь в десятую часть той, что мы использовали в Хиросиме. Давайте это сделаем. Они остановятся, мы убережем себя от проигрыша на выборах, а потом разберемся с остальным". Боюсь, что именно так все и будет", — заявил эксперт.
Как полагает Макговерн, генералы будут убеждать президента США Джо Байдена в том, что такой шаг не приведет к эскалации и выходу ситуации из-под контроля.
Кроме того, по мнению эксперта, в этот процесс будут подключены советник президента США Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен, которые лично заинтересованы в том, чтобы не проиграть эти выборы и не быть осужденными новой администрацией.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что бывший президент Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.