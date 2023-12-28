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Российские силы уничтожили под Артемовском пункт управления ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:28 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/spetsoperatsiya-1918604384.html
Российские силы уничтожили под Артемовском пункт управления ВСУ
Российские силы уничтожили под Артемовском пункт управления ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023
Российские силы уничтожили под Артемовском пункт управления ВСУ
Расчеты 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" костромских артиллеристов-десантников из состава Южной группировки войск уничтожили пункт управления ВСУ на... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T05:28
2023-12-28T05:28
специальная военная операция на украине
артемовский
донбасс
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
в мире
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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Расчеты 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" костромских артиллеристов-десантников из состава Южной группировки войск уничтожили пункт управления ВСУ на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила у полуразрушенного дома одного из населенных пунктов к северо-западу от Артемовска активные перемещения личного состава ВСУ. При детальном изучении обстановки было установлено, что в подвале данного полуразрушенного здания расположен один из передовых пунктов управления (ППУ) украинских подразделений", – сообщили в оборонном ведомстве. Артиллеристы гвардейского Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ ударом из гаубицы полностью разрушили здание и уничтожили пункт управления со всем личным составом ВСУ, который находился в нем. "Проявляя мужество и отвагу, расчеты гаубиц непрерывно вели огонь, уничтожая ППУ противника и тем самым нарушая управление его подразделениями, что позволило создать благоприятные условия штурмовым группам ВДВ для занятия оборонительных позиций ВСУ", - добавили в Минобороны.
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артемовский, донбасс, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовский, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, В мире
Российские силы уничтожили под Артемовском пункт управления ВСУ

Расчеты гаубиц "Мста-Б" уничтожили пункт управления ВСУ под Артемовском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Расчеты 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" костромских артиллеристов-десантников из состава Южной группировки войск уничтожили пункт управления ВСУ на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила у полуразрушенного дома одного из населенных пунктов к северо-западу от Артемовска активные перемещения личного состава ВСУ. При детальном изучении обстановки было установлено, что в подвале данного полуразрушенного здания расположен один из передовых пунктов управления (ППУ) украинских подразделений", – сообщили в оборонном ведомстве.
Артиллеристы гвардейского Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ ударом из гаубицы полностью разрушили здание и уничтожили пункт управления со всем личным составом ВСУ, который находился в нем.
"Проявляя мужество и отвагу, расчеты гаубиц непрерывно вели огонь, уничтожая ППУ противника и тем самым нарушая управление его подразделениями, что позволило создать благоприятные условия штурмовым группам ВДВ для занятия оборонительных позиций ВСУ", - добавили в Минобороны.
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05:26
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскийДонбассРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВ мире
 
 
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