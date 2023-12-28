https://ria.ru/20231228/spetsoperatsiya-1918604384.html

Российские силы уничтожили под Артемовском пункт управления ВСУ

Российские силы уничтожили под Артемовском пункт управления ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023

Российские силы уничтожили под Артемовском пункт управления ВСУ

Расчеты 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" костромских артиллеристов-десантников из состава Южной группировки войск уничтожили пункт управления ВСУ на... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T05:28

2023-12-28T05:28

2023-12-28T05:28

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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Расчеты 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" костромских артиллеристов-десантников из состава Южной группировки войск уничтожили пункт управления ВСУ на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила у полуразрушенного дома одного из населенных пунктов к северо-западу от Артемовска активные перемещения личного состава ВСУ. При детальном изучении обстановки было установлено, что в подвале данного полуразрушенного здания расположен один из передовых пунктов управления (ППУ) украинских подразделений", – сообщили в оборонном ведомстве. Артиллеристы гвардейского Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ ударом из гаубицы полностью разрушили здание и уничтожили пункт управления со всем личным составом ВСУ, который находился в нем. "Проявляя мужество и отвагу, расчеты гаубиц непрерывно вели огонь, уничтожая ППУ противника и тем самым нарушая управление его подразделениями, что позволило создать благоприятные условия штурмовым группам ВДВ для занятия оборонительных позиций ВСУ", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20231228/su-25-1918604256.html

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артемовский, донбасс, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире